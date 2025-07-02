В Подмосковье открылся крупнейший роботизированный склад «Магнита»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Подольске начал работу новый распределительный центр сети «Магнит» площадью 86 тыс. кв. м. Это самый большой автоматизированный склад компании в России, построенный с инвестициями 10 млрд рублей.
Центр оснащен российскими роботизированными решениями: конвейерными системами, автономными мобильными роботами для транспортировки грузов и роборуками для погрузки. Особое внимание уделено пятиуровневому мезонину для хранения 35 тыс. наименований товаров, где ежедневно обрабатывается свыше 60 тыс. коробок.
Проект реализован при участии подмосковной компании «КОМИТАС», разработавшей оборудование и ПО для автоматизации склада. До 2026 года «Магнит» планирует вложить ещё 5 млрд рублей в роботизацию логистики, включая новый центр в Коломне с 500 роботами, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
Сеть «Магнит» насчитывает 51 распределительный центр по России, 6 из которых расположены в Московской области.
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Bionysheva_Elena
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