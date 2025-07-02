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Bionysheva_Elena 02 июля 2025, 09:44 90 Транспорт, спецтехника и логистика

В Подмосковье открылся крупнейший роботизированный склад «Магнита»

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 © mosreg.ru

В Подольске начал работу новый распределительный центр сети «Магнит» площадью 86 тыс. кв. м. Это самый большой автоматизированный склад компании в России, построенный с инвестициями 10 млрд рублей.

Центр оснащен российскими роботизированными решениями: конвейерными системами, автономными мобильными роботами для транспортировки грузов и роборуками для погрузки. Особое внимание уделено пятиуровневому мезонину для хранения 35 тыс. наименований товаров, где ежедневно обрабатывается свыше 60 тыс. коробок.

Проект реализован при участии подмосковной компании «КОМИТАС», разработавшей оборудование и ПО для автоматизации склада. До 2026 года «Магнит» планирует вложить ещё 5 млрд рублей в роботизацию логистики, включая новый центр в Коломне с 500 роботами, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.

Сеть «Магнит» насчитывает 51 распределительный центр по России, 6 из которых расположены в Московской области.

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Источник: mosreg.ru

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Магнит
  • Badassgoliath Badassgoliath
    02.07.2511:46:15

    Центр оснащен российскими роботизированными решениями: конвейерными системами, автономными мобильными роботами для транспортировки грузов и роборуками для погрузки

    На фото упомянутая роборука Kuka. Может там где-то есть и российские, но в заметке их не видно.

    #1303092
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    02.07.2515:44:49

    Тут такой случай что даже если бы в основном было зарубежное оборудование, то и так поставил бы плюс для такой масштабной инвестиции, которая позволяет экономить дефицитные рабочие руки.

    #1303111
    • Нет аватара termometrix
      02.07.2515:57:41

      Росстат:Безработица в РФ достигла исторического минимума

      «2,3% уровень безработицы в России — исторический минимум. Это в 2 раза ниже, чем в среднем по развитым странам. Впервые в истории уровень безработицы России стал ниже японского. Это там, где культура — отучился, устроился в кэйрэцу, помер, так и не выйдя на пенсию.В 2025 году в России насчитывалось около 1,7 миллиона безработных (методология МОТ, где работник готов встать к станку уже с 15 лет). Реальное количество готовых работать, но не имеющих место кратно ниже.

      На портале „Работа России“ размещено более 1,7 миллиона вакансий. То есть даже номинальная безработица не готова покрыть реальный спрос на рабочие руки. С этой точки зрения рынок труда в России перегрет. Просто нет трудовых ресурсов для дальнейшего экономического роста. Большой вклад внесли ГОЗ и санкции — открывшие возможность для массового импортозамещения.На фоне России испанская безработица почти в 11%, финская — 9,5%, греческая — 9% выглядит дико. Но этот контраст отлично демонстрирует экономические успехи в России последних лет».

      Экономический обозреватель журнала «Монокль», ведущий канала «Графономика», эксперт Центра ПРИСП Евгений Огородников

      http://vybor-na...o-minimuma.html

      Отредактировано: termometrix~16:11 02.07.25
      #1303114
      • Krutenn Krutenn
        02.07.2518:02:25

        ПТУ раздолбали, престиж рабочих профессий отпустили ниже плинтуса — если строитель, то алкаш и прочее… Бесплатно получить рабочую профессию через «Работа в России» — например сварщика — хрена!

        Чему удивляться?

        Плюс вакансии рабочего и раба — это разные вещи (раб за еду и одежду).

        #1303118
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