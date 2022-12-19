В Волгоградской области построена новая инфекционная больница

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Инфекционная больница в Камышин включает 60 мест, палаты интенсивной терапии, собственная лаборатория.

Построено современное здание, оснащённое по последнему слову медицины. Завершается монтаж и проверка оборудования. Компьютерный томограф значительно увеличивает скорость обследования. Для пациентов установлены также стационарный и передвижной рентген-аппараты, четыре аппарата ИВЛ, газификатор, центральная станция слежения с мониторами, функциональные кровати, дезкамера, аппарат УЗИ экспертного класса и другое специализированное оборудование.

Больница будет обслуживать нуждающихся не только из Камышина и Камышинского района, но также и из Котовского, Руднянского, Жирновского и Ольховского районов. Будут принимать больных со смешанными болезнями, с неустановленным диагнозом, а также находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями.

© riac34.ru

В самом Камышине рядом с больницей будет построена поликлиника на 800 посещений в смену. Уже готов участок. В поликлинике разместится тяжёлая медтехника, КТ и современное диагностическое оборудование. Таким образом здесь появится целый больничный городок.

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru

© riac34.ru