В Липецкой области готовится к запуску вторая очередь завода по переработке топинамбура

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Компания «ИстАгро Дон» в конце прошлого года запустила первую очередь завода по комплексной переработке топинамбура мощностью 500 т сырья в сутки. Выпуск готовой продукции составляет 10 тыс. т в год.

Объём инвестиций в проект, построенный с нуля, составил 2,5 млрд руб. Это первый и пока единственный российский завод по переработке топинамбура.

Сейчас компания делает из топинамбура несколько видов пищевых ингредиентов. Во-первых, это сушеный нарезанный топинамбур — клетчатка, которую можно использовать в широком спектре продуктов питания. Также завод производит муку из топинамбура, которая может использоваться для выпечки хлеба. Хлеб с мукой из топинамбура, по словам генерального директора компании Олега Зайцева, уже есть на прилавках.

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Также в этом году компания начала выпускать «кофейный» напиток из топинамбура. «Это альтернатива напитку из цикория, который преимущественно завозится в Россию из-за рубежа», — уточнил топ-менеджер. Все упомянутые продукты являются источниками инулина — пребиотика, необходимого для формирования полезной микрофлоры в организме человека, обратил внимание Зайцев.

Сейчас «ИстАгро Дон» планирует запуск второй очереди завода, где будет организовано производство инулина из топинамбура, рассказал Олег Зайцев на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022». «К нашему ассортименту продукции из топинамбура мы планируем добавить кристаллический инулин — чистый порошкообразный продукт, который будет использоваться в широком спектре пищевой промышленности: для производства йогуртов, кондитерских изделий, детского питания».

Топинамбур, поступающий для переработки, выращивается на полях предприятия рядом с заводом. Культура является высокоурожайной, со сбором корнеплодов два раза в год, что позволит ежегодно получать около 10 тыс. т сиропа.

Предприятие станет полностью безотходным производством, когда клубни перерабатывают в пребиотики и фрукто-глюкозу, цветки используют как пищевую добавку в кормах животных, либо как клетчатку для пищевой промышленности. Качество, производимого сиропа топинамбура, подтверждено сертификатами EUOrganic, ISO 22000 и HACCP.

Сообщается, что вторая очередь завода позволит выпускать инулин и олигосахариды в форме порошка и сможет обеспечить пребиотиками не только российских пищевых производителей, но и зарубежных.

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