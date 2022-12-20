Компания Essity локализовала производство более 70 артикулов бумажной продукции в 2022 году

За девять месяцев функционирования в новых условиях одному из лидеров российского рынка товаров для гигиены и здоровья, компании Essity, удалось наладить локальное производство более 70 новых артикулов бумажной гигиенической продукции брендов Tork и Zewa, которое теперь максимально не зависит от поставок импортного сырья.

Партнеры и клиенты компании отмечают стабильно высокое качество продукции брендов Tork и Zewa. Вынужденная оптимизация процессов производства, включая максимальный переход на локальное сырье местных поставщиков, никак не повлияла на конечный продукт, но позволила решить проблемы с логистикой, обновить ассортимент и продолжить производить востребованную на рынке продукцию.

Таким образом, бренд Zewa уже поставляет на полки магазинов более 50 обновленных товаров: носовые платочки и салфетки, туалетную бумагу и полотенца, в том числе ежегодную лимитированную зимнюю коллекцию с принтом в виде снежинок. Одним из ключевых изменений в производстве туалетной бумаги Zewa стал отказ от смываемой втулки — это стало последствием логистических трудностей доставки сырья из Европы. Другие важные элементы производства — красители, клей, пленку, упаковку удалось найти среди локальных производителей, а также поставщиков из стран, готовых их поставлять.

© logistics.ru

Бренду Tork удалось в кратчайшие сроки найти решения для продолжения производства текущих артикулов санитарно-гигиенической продукции и создания новых, закрывая тем самым потребности предприятий HoReCa, коммерческих помещений (офисов, ТРЦ), промышленных производств, общественных заведений с высокой проходимостью и учреждений с высокими требованиями к гигиене и чистоте. Продукция Tork по-прежнему позволяет ответственного бизнесу следовать принципам устойчивого развития и экономить бюджет на расходных материалах. Бумажные материалы Tork все также производятся из 100% переработанного сырья, позволяя снизить воздействие на экологию, а технологические решения Tork, реализованные в диспенсерах с дозированной подачей, помогают сокращать количество расходов.

«Спрос на бумажную санитарно-гигиеническую продукцию по-прежнему остается высоким в России. В 2022 году нам удалось локализовать ряд самых востребованных артикулов продукции в таких категориях, как туалетная бумага, бумажные полотенца, протирочная бумага, диспенсерные салфетки. Это был серьезный вызов для нашей команды, но мы объединили наши возможности и успешно справились с задачей. Сегодня Tork продолжает обеспечивать бесперебойные поставки продукции своим дистрибьюторам и конечным клиентам, следуя многолетнему успешному опыту на российском рынке», — подчеркивает Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.

Для туалетных комнат в ассортименте Tork представлено множество артикулов туалетной бумаги российского производства, отвечающих потребностям различных предприятий. Это туалетная бумага в мини-рулонах Advanced (арт. 120231), туалетная бумага в мини-рулонах мягкая категории Premium (арт. 120243), туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах (арт. 127540), туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах качества Advanced (арт. 127530), туалетная бумага Mid-size в миди-рулонах мягкая (арт. 127520), двуслойная туалетная бумага SmartOne® (арт. 472272).

© logistics.ru

Для гигиены рук доступны однослойные ультрадлинные полотенца в рулонах для системы Tork Matic® (арт. 290100), полотенца в рулонах Tork Matic® категории качества Advanced (арт. 120067), листовые полотенца Singlefold сложения ZZ (арт. 290184). Все эти полотенца используются в диспенсерах Tork и остаются незаменимыми в туалетных комнатах общественных заведений, медицинских и образовательных учреждений.

Один из самых универсальных продуктов Tork, протирочная бумага Tork Reflex™ (арт. 120000), широко использующаяся на пищевых производствах и профессиональных кухнях, тоже производится на российских фабриках. Данный продукт предназначен для профессионального использования в диспенсерах Tork Reflex™ с центральной вытяжкой и полистовой подачей, которые снижают расход и сводят к минимуму риск перекрестного заражения.

Также клиентам доступны ставшие настоящим бестселлером на российском рынке салфетки Tork Xressnap® N4 (арт. 10844) в диспенсерах с полистовой подачей и окошком Ad-a-Glance, позволяющем размещать рекламные предложения. Это один из самых популярных продуктов среди предприятий общественного питания. Tork Xpressnap® подходят и для других зон принятия пищи — от столовых в бизнес-центрах до кофе пойнтов в ритейле.

Как было сказано ранее в официальном заявлении, компания приступила к действиям по выходу с российского рынка. Процесс находится в разработке и будет осуществлен ответственным способом, а также займет определенное время.