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Авиация

ГТЛК передала в лизинг на Камчатку вертолет Ми-8МТВ-1 по программе с государственным финансированием

 © www.gtlk.ru

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало отечественный вертолет Ми-8МТВ-1 АО «Камчатское авиационное предприятие».

Таким образом на сегодняшний день по программе развития лизинга российских вертолетов с государственным финансированием 2022 года поставлено 7 воздушных судов, приемка еще 5 машин запланирована до конца декабря.

Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских авиакомпаний, замену устаревшей техники новыми современными воздушными судами и развитие отечественного авиастроения.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...e-s-gosudarstvennym-finansirovanie/

ГТЛК, Ми-8МТВ-1, «Камчатское авиационное предприятие»
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