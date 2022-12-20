ГТЛК передала в лизинг на Камчатку вертолет Ми-8МТВ-1 по программе с государственным финансированием
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало отечественный вертолет Ми-8МТВ-1 АО «Камчатское авиационное предприятие».
Таким образом на сегодняшний день по программе развития лизинга российских вертолетов с государственным финансированием 2022 года поставлено 7 воздушных судов, приемка еще 5 машин запланирована до конца декабря.
Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских авиакомпаний, замену устаревшей техники новыми современными воздушными судами и развитие отечественного авиастроения.
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