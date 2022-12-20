В Харабалинском районе Астраханской области открыли два ясли-сада

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Оба садика на 60 мест каждый в сёлах Сасыколи и Кочковатка построены в рамках нацпроекта «Демография».

В ясли-садах созданы все условия для полноценного развития и отдыха детей. Есть современное оборудование, ростовая мебель, «тёплый пол» в игровых комнатах и зале для музыкальных и спортивных занятий. В группах стоят сушильные шкафы — теперь одежда быстро высохнет, если на прогулке малыши решат измерить лужи или поиграть в снежки. Во дворах при садиках поставили беседки, качели, горки. Особое внимание уделено безопасности — установлены система видеонаблюдения, охранная и автоматическая пожарная сигнализация.

Ребятишек в новых зданиях пока нет, строители только передали садики заказчику. Далее муниципалитет займётся оформлением документации и получением лицензии на образовательную деятельность. Это займёт около двух недель. В ясли-саду «Зёрнышко» в Кочковатке создадут четыре группы по 15 детей от 1,5 до 7 лет. В «Берёзке» в селе Сасыколи готовы принять 60 малышей от 1,5 до 3-х лет.

В этом году в рамках нацпроекта «Демография» в Астраханской области открыли восемь детских садов. В следующем году проект будет продолжен. В частности, в городе Харабали планируют открыть детский сад на 60 мест. Оборудованием и инвентарём этот садик, а также уже построенные дошкольные учреждения в Сасыколи и Кочковатке оснащались за счёт средств областного бюджета и средств компании ЛУКОЙЛ в рамках допсоглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Астраханской областью. Стоит подчеркнуть, что ввод этих садиков полностью закроет существующую на данный момент очередь в детские сады в этих населённых пунктах.

© www.astrobl.ru

© www.astrobl.ru

© www.astrobl.ru

© www.astrobl.ru