Самое крупное производство марципана в России приступает к работе в Калининградской области

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В индустриальном парке «Храброво» открылось новое производство кондитерских изделий под брендом «Поматти». За три года одноимённая группа компаний реализовала инвестиционный проект, рассчитанный на выпуск 1 тыс. т марципановых конфет ежегодно в формате полного цикла.

В понедельник, 19 декабря, инвестор и АО «Корпорация развития Калининградской области», как управляющая компания индустриального парка «Храброво», продемонстрировали готовность производства и рассказали о планах по развитию проекта.

Разрешение на ввод нового предприятия в эксплуатацию ГК «Поматти» получила в начале декабря 2022 года. В настоящее время на заводе площадью более 3 тыс. квадратных метров запущены первые 4 производственные линии, начат выпуск продукции. В новом цехе уже формуют и запекают марципановые батончики, проводят их глазирование и упаковку.

В начале 2023 года инвестор планирует завершить комплектацию марципанового цеха и цеха упаковки, увеличить уровень автоматизации производства, что позволит выйти на плановые мощности и закрепить статус самого крупного производителя марципана в России.

«Этот проект амбициозный, мы все предыдущие годы работали так, что спрос опережал предложение. Сейчас мы идём на увеличение объема производства в четыре раза в годовом выражении», — рассказал генеральный директор ГК «Поматти Михаил Попов.

Непосредственно строительные работы заняли у ГК «Поматти» около двух лет. «Корпорация развития Калининградской области» (агентство развития региона) оказывала инвестору поддержку при выборе участка, выполнила строительство сетей инженерной коммуникаций, содействовала в получении мер поддержки.

Справка:

Первое производство кондитерских изделий «Поматти» в Калининградской области открылось в 2015 году в Калининграде, в 2017 году была обустроена фабрика в Гурьевском муниципальном округе. С этого времени начался рост компании, и в 2020 году «Поматти» инвестирует в строительство нового производства.

Местом возведения новой фабрики избран индустриальный парк «Храброво», статус резидента ООО «Прусс Групп» получило в апреле 2019 года, осенью того же года компании присвоен статус резидента Особой экономической зоны. В декабре 2022 года министерство градостроительной политики выдало ООО «Прусс Групп» разрешение на ввод нового предприятия в эксплуатацию.

Бренд «Поматти» широко известен в Калининграде и за его пределами, география продаж охватывает всю нашу страну, включая торговые сети столицы, а марципаны стали узнаваемы продуктовым символом Калининградской области.

Общий объем инвестиций в проект строительства новой фабрики превысил 200 млн руб. В том числе в 2022 году было получено 30 млн руб. государственных субсидий по программе «Импортозамещение».

Фабрика «Прусс Групп» в индустриальном парке «Храброво» включает производственный цех, цех миндаля, цех упаковки и складские помещения. В настоящее время завершается пуско-наладка оборудования, оснащение предприятия и запуск новых линий продолжатся и в 2023 году. После выхода на проектную мощность объем выпуска марципановой продукции «Прусс Групп» увеличится до 1 тыс. т в год.

Отдельное внимание инвестор уделяет условиям охраны труда и социальным вопросам. На территории фабрики построена столовая для сотрудников. Для доставки персонала на рабочие места работает 50-местный автобус. «Прусс Групп» сообщает о готовности создать в индустриальном парке «Храброво» 129 рабочих мест.

© gov39.ru

© gov39.ru