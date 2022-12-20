Предприятие Роскосмоса провело испытание двигателя для новой ракеты «Союз-5»

© www.roscosmos.ru

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую Научно-производственным объединением Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») проведено успешное огневое испытание нового кислородно-керосинового ракетного двигателя РД-0124МС, предназначенного для второй ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В рамках доводочных испытаний двигатель впервые испытывался в комплектации с полноразмерными соплами. Запуск двигателя, а также останов прошли штатно, двигатель отработал на номинальном режиме заложенное программой время.

«В 2022 году наше предприятие провело большой объем экспериментальных работ по теме создания нового двигателя РД-0124МС, включая серию огневых испытаний. Полученные результаты, в том числе по итогам прошедшего пуска, позволяют нам двигаться дальше. В частности, в 2023 году мы будем нарабатывать положительную статистику в ходе автономных огневых испытаний, а также осуществлять поставку двигателей для продолжения наземной отработки», — сказал директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев.

Жидкостный ракетный двигатель РД-0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на жидком кислороде и нафтиле и предназначен для второй ступени ракеты «Союз-5». Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме. В состав каждого из блоков входят по две камеры. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков, в том числе на пониженном режиме тяги.