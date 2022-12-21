Во Владимирской области появился современный спортивный центр

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20 декабря в Коврове состоялась церемония открытия нового физкультурно-спортивного комплекса, построенного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Открытие физкультурно-спортивного комплекса на «Мотодром Арена» для города большое событие. Теперь местные спортсмены будут заниматься на оснащенной современной площадке. Открытие которой в Коврове ждали полтора года.

Строительство объекта стало возможно благодаря участию региона в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Общая стоимость проекта составила 297 миллионов рублей. Из них 230 из федерального бюджета.

Трех этажное здание площадью 4,5 тысячи квадратов планируют официально запустить уже на следующей неделе. Внушительный корпус ФСК вместил в себя залы для борьбы, спортивной и художественной гимнастики, тренажерный зал, базу проката и прогулочного инвентаря.

Предусмотрели также и общежитие и буфет для спортсменов, которые смогут приезжать на соревнования и сборы в Ковров.

По внутреннему состоянию спорт комплекс не разочаровал. Просторные залы для комфортных занятий, удобные раздевлки, комнаты отдыха и душевые. Все это в сочетании с новым спортивным инвентарем.

По заявлению администрации спорткомплекс должен стать местом для занятий спортом любых возрастов. В здании ФСК можно проводить тренировки на высоком профессиональном уровне.

Спортсмены которые занимаются в спорткомплексе подготовили небольшие показательные выступления. Спортивные гимнасты впечатляли публику своими упражнениями на брусьях и кольцах, а также трюками с сальто и поворотами.

Делегация из представителей администрации и прессы обследовала несколько спортивных залов. В одном из которых уже проводится тренировки по боксу. Медицинское крыло, где ежедневно дежурят медики. Этаж с гостиницей, раздевалки, и вентиляционную камеру.

Приемка и торжественное открытие спортивного комплекса завершилось выступлением художественных гимнасток. Которые также будут заниматься на базе ФСК. Очень радует то, что в городе открываются большие спортивные объекты, которые станут местом, куда каждый желающий сможет придти и начать заниматься в любом направлении спорта.

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

© gorodkovrov.ru

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