В Вязниках Владимирской области заработал завод по выпуску прицепной и навесной техники
В небольшом городе Вязники в 310 км от Москвы 19 июня 2026 года заработал новый завод по выпуску прицепной и навесной техники для грузового транспорта. Производственная площадка полного цикла развернута на базе неиспользовавшихся долгое время цехов бывшего крупного предприятия «ОСВАР». Новый завод будет выпускать свою продукцию под маркой VollKraft и с самого начала работы строит партнерские отношения с КАМАЗом.
Масштаб проекта достаточно крупный: совокупный объем инвестиций превышает 2,5 миллиарда рублей, из которых более полутора миллиардов уже вложены на этапе строительства и оснащения.
В 2026 году на новом предприятии выпустят около 1750 единиц готовой продукции, далее объемы производства нарастят. Выход на проектную мощность, запланированный к 2029 году, обеспечит выпуск до 8000 единиц техники ежегодно. Всего на заводе будут работать около 500 человек.
Новое предприятие в городе Вязники — проект российской компании «RuAutoTrailer». Это производство полного цикла, где технологический процесс выстроен от первичной обработки металла и автоматизированной роботизированной сварки до финишной окраски, общей сборки и многоступенчатого контроля качества.
- Завод предлагает современные технические решения, включая шторные полуприцепы, контейнеровозы, рефрижераторы и бортовые платформы. Инженеры сделали ставку на облегчение веса конструкций и применение оцинкованных материалов, что выводит продукцию в премиальный сегмент с повышенными сроками службы.
Важным технологическим новшеством нового предприятия станет запуск производства мультисцепных систем, позволяющих формировать автопоезда на базе магистральных тягачей КАМАЗ. Этот подход направлен на значительное повышение рентабельности грузоперевозок и экономии топлива.
- Вязники во Владимирской области выбраны не случайно: близость к ключевым логистическим узлам Москвы и Санкт-Петербурга обеспечивает удобство отгрузки и сервисного обслуживания техники по всей стране.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0