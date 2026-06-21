В небольшом городе Вязники в 310 км от Москвы 19 июня 2026 года заработал новый завод по выпуску прицепной и навесной техники для грузового транспорта. Производственная площадка полного цикла развернута на базе неиспользовавшихся долгое время цехов бывшего крупного предприятия «ОСВАР». Новый завод будет выпускать свою продукцию под маркой VollKraft и с самого начала работы строит партнерские отношения с КАМАЗом.

Масштаб проекта достаточно крупный: совокупный объем инвестиций превышает 2,5 миллиарда рублей, из которых более полутора миллиардов уже вложены на этапе строительства и оснащения.

В 2026 году на новом предприятии выпустят около 1750 единиц готовой продукции, далее объемы производства нарастят. Выход на проектную мощность, запланированный к 2029 году, обеспечит выпуск до 8000 единиц техники ежегодно. Всего на заводе будут работать около 500 человек.

Новое предприятие в городе Вязники — проект российской компании «RuAutoTrailer». Это производство полного цикла, где технологический процесс выстроен от первичной обработки металла и автоматизированной роботизированной сварки до финишной окраски, общей сборки и многоступенчатого контроля качества.

Завод предлагает современные технические решения, включая шторные полуприцепы, контейнеровозы, рефрижераторы и бортовые платформы. Инженеры сделали ставку на облегчение веса конструкций и применение оцинкованных материалов, что выводит продукцию в премиальный сегмент с повышенными сроками службы.

Важным технологическим новшеством нового предприятия станет запуск производства мультисцепных систем, позволяющих формировать автопоезда на базе магистральных тягачей КАМАЗ. Этот подход направлен на значительное повышение рентабельности грузоперевозок и экономии топлива.