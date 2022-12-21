СААЗ Комплект освоило производство газового упора крышки багажника

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ООО «СААЗ Комплект» — предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», освоило производство оригинального газового упора крышки багажника с обоймами шарниров в сборе для автомобилей LADA Granta лифтбек. В настоящее время запущены поставки на конвейер АО «АВТОВАЗ», в ближайшее время упоры появятся в розничной сети.

Изделие разработано с учётом анализа кинематической схемы работы детали и математического моделирования, с обеспечением ужесточённых требований автопроизводителя. Доводка и испытания упоров проводилась на серийных автомобилях в течение года. Стабильность качественных характеристик и долговечность изделий подтверждены лабораторными испытаниями, результаты которых одобрены со стороны АО «АВТОВАЗ».

Конструктивно изделие предназначено для автомобилей LADA Granta в кузове лифтбек. Упор окрашен грунт эмалью с цинковым наполнением и имеет высокую солестойкость. Для увеличения ресурса изделий применен пластиковый кожух, который защищает зону сальника и штока от попадания пыли, грязи и воды.

Скопинский автоагрегатный завод имеет 60 летнюю историю и соответствующий опыт изготовления различных газовых упоров. При производстве используют современное оборудование и материалы, совершенствуют конструкцию изделия в соответствии с пожеланиями потребителей. Предприятие готово предложить качественный продукт за приемлемую цену.