На производственной площадке «Автозавода Санкт-Петербург» (ведет деятельность на бывшей площадке Nissan) стартовало серийное производство автомобилей Lada Iskra («Лада Искра»). Автомобили местной сборки начали отгружаться в дилерскую сеть Lada, сообщила пресс-служба завода.

«В сентябре наше предприятие начало серийно выпускать автомобили LADA Iskra. За короткий срок мы провели модернизацию технологического оборудования, в том числе на главном конвейере, выстроили логистические цепочки и обучили производственный персонал», — рассказал гендиректор завода Иван Миронов.

Соглашение о выпуске автомобилей Lada Iskra «Автозавод Санкт-Петербург» и компания «АвтоВАЗ» заключили в ходе ПМЭФ-2025. За это время специалисты провели перенастройку оборудования, его частичную модернизацию, обучение персонала и настройку логистики. Всего до конца года в Санкт-Петербурге планируется выпустить до 4000 экземпляров модели.

На данный момент на автозавод приходят сборочные комплекты автомобиля, включающие в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. Всего в комплекте около 1000 сборочных единиц.

На конвейере осуществляются производственные операции по установке шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, ESP, внутренних обивок салона и багажника, выполняется подсборка двигателя и передней подвески, монтируются бамперы, колеса, молдинги. В пресс-службе завода добавили, что полностью собранный автомобиль съезжает с конвейера на линию инспекции качества.

