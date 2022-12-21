Удмуртский СПК «Югдон» запустил роботизированную молочную ферму

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Вторую роботизированную ферму открыли в Малопургинском районе Удмуртии.

Объект на 140 голов построен на капустинской ферме СПК «Югдон». Он оборудован двумя доильными аппаратами производства компании «Merlin». Общая стоимость коровника вместе с оборудованием — 80 млн рублей.

Объект построили за считанные месяцы — в мае заложили фундамент, а сейчас современный корпус готов принимать животных. Уже на этой неделе ферму заселят первые 50-60 голов первотелок, и постепенно помещение будут наполнять животными, выращенными в своем же хозяйстве.

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— Процессы кормления и доения животных, а также уборка помещения здесь полностью автоматизированы, — рассказывает председатель хозяйства Федор Веревкин. — Это позволит нам уйти от тяжелого ручного труда, и значительно повысить его производительность. Рассчитываем, что с внедрением роботов-дояров в нашем хозяйстве увеличится производство молока, а также улучшится его качество, при этом — снизится его себестоимость.

Помимо этого, в хозяйстве в этот же день торжественно открыт еще один новый объект — телятник на 180 голов. Животные здесь содержатся по «холодному методу», в индивидуальных боксах.

За последние 3 года в СПК «Югдон» построены: зерносушильный комплекс, родильное отделение для КРС, навес для содержания сухостойных коров. Общий объём инвестиций в собственный капитал составил более 200 млн руб.

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