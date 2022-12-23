Созданный Россией ангольский спутник введен в эксплуатацию

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Телекоммуникационный космический аппарат Angosat-2, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева" (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), начал использоваться по целевому назначению.

Спутник был выведен на орбиту 12 октября с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03. Он успешно прошел все необходимые орбитальные проверки, включающие тестирование работоспособности бортового оборудования служебных систем и полезной нагрузки в условиях эксплуатации. По итогам летных испытаний космический аппарат передан заказчику для использования по целевому назначению.

Проект Angosat-2 реализован решетневской фирмой в кратчайшие сроки по заказу Республики Ангола. В основе спутника использована универсальная платформа «Экспресс-1000Н» разработки предприятия, полезная нагрузка обеспечивает работу в С-, Ku- и Ka-диапазонах. Гарантированный срок службы космического аппарата составляет 15 лет.

Angosat-2 предназначен для предоставления современных услуг связи, доступа в интернет и цифрового телевещания на территории Африки.