ПАО «Магнит» запустило на Кубани центр по выращиванию вешенок за 1 млрд рублей

© www.magnit.com

Краснодар, 23 декабря 2022 г.: Первая партия вешенок под брендом «Магнит Свежесть» уже начала поступать к Новому году в магазины розничной сети в 67 регионов России. Производительность нового предприятия составит более 1 000 тонн продукции в год, а объем инвестиций — около 1 млрд руб. В камерах выращивают два вида вешенок (обыкновенную и лимонную), опята и шиитаке. В ближайшее время будет собран первый урожай опят и шиитаке. Ритейлер запустил производство новой продукции на базе действующего шампиньонного комплекса в Краснодарском крае. Для жителей региона создано более 80 новых рабочих мест.

За счет запуска предприятия «Магнит» планирует на 100% обеспечить потребность розничной сети в опятах и шиитаке, и на 70% — в вешенках. Потребление грибов и интерес к ним растут, а продукция уже становится обязательной частью покупательской корзины. Доля продаж вешенок, опят и шиитаке в магазинах компании составляет 10% от всех видов грибов. «Магниту» важны гарантированные поставки больших объемов продукции высокого качества для поддержания спроса и удовлетворения расширенным требованиям покупателей к ассортименту. Кроме того, собственное предприятие позволит создать максимально привлекательное ценовое предложение на полке за счет строгого мониторинга затрат.

Производство новых видов грибов является высокотехнологичным: на каждом этапе с помощью специализированного оборудования контролируются необходимые параметры. Центр выращивания включает полный цикл процессов: от заготовки соломы для субстрата до упаковки готовой продукции и доставки собственным автотранспортом компании в регионы для сохранения свежести. «Магнит» использует российскую упаковку и кубанскую солому. При этом производство субстрата максимально экологично за счет рециклинга: снижается расход сырья и воды, сводится к минимуму загрязнение окружающей среды. Для каждого вида грибов построены камеры выращивания, за счет передовых технологий поддерживается необходимый микроклимат. Сбор готовой продукции идет вручную, затем она поступает в зону мгновенного охлаждения для сохранения потребительских свойств и далее упаковывается. Для контроля качества производство оснащено отдельной лабораторией.

Вешенки, опята и шиитаке обладают высокой скоростью роста, имеют низкую калорийность, при этом богаты белками, жирами, углеводами, минеральными солями и различными витаминами. Каждый вид гриба имеет собственные уникальные полезные свойства.Евгений Случевскийдиректор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети «Магнит""Мы реализуем проект по выращиванию новых видов грибов в рамках стратегической задачи по формированию разнообразного предложения для наших покупателей. Наше предприятие станет крупнейшим в России по производству вешенок, опят и шиитаке. Несмотря на то, что на эти виды грибов приходится пока только 10% потребления, мы считаем эту категорию весьма перспективной, она будет расти быстрее рынка. На первом этапе мы будем предлагать пять наименований продукции с возможностью дальнейшего расширения ассортимента»."Магнит" — единственный ритейлер в России, который владеет собственными пищевыми и агропромышленными предприятиями по выпуску продуктов питания, в том числе одним из крупных грибных комплексом по выращиванию культивируемых шампиньонов.