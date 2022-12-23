В Москве на Воробьёвых горах открыли горнолыжный комплекс

© mos.ru

Воробьёвы горы приспособили под катания на лыжах более века назад. Тогда создали первые трассы, обустроили тренировочную базу горнолыжников, многие знаменитые советские спортсмены оттачивали свое мастерство именно здесь. Первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина прошел в 1935 году. Но в 80-х годах комплекс пришёл в упадок — кресельный подъёмник и трамплины перестали отвечать требованиям безопасности.

Для возобновления катания на лыжах пришлось сделать комплексную реставрацию: сформировать склон, обновить кресельную канатную дорогу длиной 320 метров (теперь она сможет провозить 1000 человек в час). Работы велись с 2017 года.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

— Работы по оснежению склонов мы начали в ночь на 17 ноября. Для этого были запущены специальные снегогенераторы, которые смешивали воду с холодным воздухом и превращали ее в мельчайшие кристаллики льда, искусственный снег. Для освежения потребовалось более 70 тысяч кубометров снега. Теперь кататься могут не только профессиональные спортсмены, но и москвичи — любители горных лыж и сноуборда, — рассказали в пресс-службе спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

Были созданы три горнолыжные трассы — 200, 254 (с учетом оснежения — 290) и 333 метров. А также лыжный трамплин К-40 (К-20) с совмещенным столом приземления и судейской башней, кресельная канатная дорога — 290 метров, сноуборд-парка — 178 метров, детский склон с бугельным подъемником — 70 метров. Для спортсменов и любителей создали зоны отдыха «Альпийская деревня».

— Есть и для детей специальная трасса и для сноубордистов. Есть отдельные подъёмники горнолыжные и канатная дорога, а также помещения для аренды лыж, для тренеров, для команд все оборудовано.

И уже завтра, 24 декабря, объект примет первые соревнования — Кубок России по горнолыжному спорту. Более 200 участников из 18 регионов. А послезавтра — фестиваль по сноуборду «Кубок столицы».

© mos.ru

Там же, на Воробьевых горах, после реконструкции открыта эскалаторная галерея. Она не работала почти 40 лет. Но два года назад власти Москвы приняли решение ее восстановить. Проезд бесплатный. Можно подняться к смотровой площадке и канатной дороге. Специально к открытию столичные школьники нарисовали картину с достопримечательностями города. Она теперь украсит галерею.

© mos.ru

© mos.ru

Фото — https://wi-fi.r...orobievyh-gorah