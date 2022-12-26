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Транспорт и логистика

Школьные автобусы и машины скорой помощи переданы в учреждения Орловской области

 © orel-region.ru

84 школьных автобуса и машин скорой помощи переданы в образовательные и медицинские учреждения Орловской области.

Всего между районами было распределено 55 школьных автобусов, 14 автомобилей скорой медицинской помощи и 15 легковых автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=30389

Орловская область, транспорт
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