В новых микрорайонах Тюмени построено три детских сада на 1190 мест

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Детский сад торжественно открыли в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени. Новый третий корпус детсада № 95, расположенный на ул. Арктическая, 1, рассчитан на 550 мест. Третий корпус детского сада № 95 введен в эксплуатацию досрочно. В нем разместились 24 дошкольные группы. Площадь здания составляет 9 тыс. 72 кв. м.

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Также свои двери открыл четвертый корпус детского сада № 158 на ул. Константина Посьета, 8, к. 1 в Ново-Патрушево. Учреждение на 320 мест уже открыло двери для ребят. Здесь размещаются 16 групп. Площадь здания — 6 тыс. 939 кв.м.

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В сентябре начал работу новый детский сад в ЖК «Новоанипинский» (публикуется впервые). Трёхэтажное здание по ул. Беловежской, 11 площадью 5 880,80 кв.м приняло 516 воспитанников, в том числе 90 детей в возрасте до 3 лет.

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru