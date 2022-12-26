Эскалаторная галерея на Воробьёвых горах заработала после 40-летнего перерыва
При восстановлении галереи использовались российские технологии и материалы.
Проезд здесь будет бесплатным. Продолжительность поездки на эскалаторной галерее составит примерно полторы минуты. В рабочие дни пассажиропоток галереи может составить порядка 15 тыс. человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров — до 20 тыс. человек.
Эскалаторная галерея на Воробьёвых горах, возведенная по проекту архитекторов Нины Алёшиной и Александра Стрелкова, была открыта 23 июля 1959 году — через полгода после начала работы одноименной станции Кировско-Фрунзенской (ныне — Сокольнической) линии метро. С помощью эскалаторов можно было за несколько минут добраться от метро до улицы Косыгина.
В 60-е-80-е годы прошлого века галерея на Воробьёвых горах пользовалась популярностью у студентов МГУ им. Ломоносова, учащихся Дворца пионеров, посетителей Смотровой площадки, любителей зимних видов спорта и многочисленных туристов.
Однако с течением времени ошибки, допущенные при проектировании станции метро «Ленинские горы», привели к нарушению гидроизоляции, разрушению конструкций и снижению несущей способности Лужнецкого метромоста. Под эскалаторной галереей произошло смещение грунтов, из-за чего в конструкциях появились трещины. Поэтому в 1983 году было принято решение о закрытии эскалаторов для пассажиров.
Решение о восстановлении эскалаторной галереи было принято м в 2020 году после масштабных проектно-изыскательских работ.
За почти 40 лет простоя конструкции эскалаторной галереи пришли в аварийное состояние и были почти полностью разрушены. Поэтому первым этапом восстановительных работ стал демонтаж ветхих элементов постройки 1959 году и укрепление склона, которое осложнялось наличием насыщенных водой грунтов.
Как и прежде, нижний вестибюль эскалаторной галереи расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции «Воробьёвы горы», верхний вестибюль выходит к ул. Косыгина.
Внутри двухэтажные здания вестибюлей облицованы мрамором и гранитом.
На крыше верхнего вестибюля появилась смотровая площадка с отличным видом на Москву-реку, стадион «Лужники» и даже центр столицы.
Высота подъема составляет 34 метра, что сопоставимо с десятиэтажным домом.
Общая площадь остекления галереи превысила 1 тыс. кв. метров. Через прочные светопрозрачные конструкции пассажирам открывается живописный вид на лесопарковую зону Воробьёвых гор.
В начале 2023 года прилегающую к вестибюлям территорию благоустроят — здесь уложат плитку, установят скамейки и уличные фонари.
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