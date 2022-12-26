«ТрансКонтейнер» завершил реконструкцию терминала Забайкальск на границе РФ и КНР

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ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») завершило реконструкцию собственного терминала на станции Забайкальск — стратегическом пограничном переходе на российско-китайской границе. На него приходится около 30% всего сухопутного контейнеропотока в сообщении между Россией и Китаем.

По итогам реализации нескольких этапов проекта перерабатывающая мощность площадки с 2006 года выросла в 10 раз — до 555 тыс. ДФЭ в год. В общей сложности с 2006 по 2022 год «ТрансКонтейнер» направил на расширение мощностей терминала более 5 млрд рублей.

Финальным этапом модернизации стал запуск «сквозной» технологии работы — за счёт удлинения двух приёмоотправочных путей и организации второго маршрута примыкания к станции Забайкальск на терминале появилась возможность подачи и уборки поездов в обоих направлениях. Это позволит уже с 1 января 2023 года увеличить пропуск контейнерных поездов с импортом из Китая с нынешних 4-4,5 до 8-9 в сутки, удовлетворяя растущий спрос на перевозки в сообщении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Запуск «сквозной» технологии состоялся в понедельник в ходе телемоста между Москвой и Забайкальском с участием председателя Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергея Шишкарёва и генерального директора — председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова.

«Мы завершили один из самых масштабных в истории „ТрансКонтейнера“ инвестиционных проектов, который стал примером эффективной синхронизации усилий частного бизнеса и государства. Запуск нашей „сквозной“ технологии одновременно с завершением реконструкции приёмоотправочного парка ОАО „РЖД“ на станции Забайкальск позволяет увеличить объёмы перевозок в сообщении со странами АТР по сухопутным маршрутам и разгрузить дальневосточные порты. В перспективе мы планируем выйти на отправку до 12 поездов в сутки», — отметил в ходе телемоста Сергей Шишкарёв.

«Станция и железнодорожный пограничный пункт пропуска Забайкальск вместе с терминалами по обработке поездопотоков представляют собой уникальный транспортный узел. Его значимость в товарообороте с КНР растёт год от года. Целевая задача развития Забайкальска состоит не только в снятии ограничений, но и создании достаточных резервов провозной и пропускной способности», — отметил Олег Белозёров.

В ходе реконструкции терминала подкрановые пути были удлинены с 57 до 71 условного вагона, что позволило обрабатывать поезда целиком, без излишних маневровых операций и более оперативно. Кроме того, введён в эксплуатацию новый пункт досмотра с пятью дополнительными досмотровыми местами, что способствует сокращению простоя контейнеров под грузовыми операциями, а также почти в 3 раза (с 1,8 тыс. до 5 тыс. квадратных метров) увеличена площадь крытого склада временного хранения таможенных грузов. Расширен и обновлён парк перегрузочной техники. В частности, число ричстакеров выросло с 7 до 9, закуплен кран на автомобильном ходу в дополнение к двум козловым. С приобретением в 2021 году расположенной рядом контейнерной площадки общее число путей увеличилось с 6 до 10.