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Транспорт и логистика

На западе Москвы открыли после реконструкции станцию «Переделкино»

 © oinfo.ru

Станция «Переделкино» станет частью Четвертого центрального диаметра, МЦД-4. В ближайшие дни работы должны завершиться еще на трех станциях.

МЦД-4 — это одна из новых линий наземного железнодорожного транспорта, которая пройдет через весь город, с запада на восток, от подмосковной Апрелевки до Железнодорожного. Четвертый диаметр свяжет между собой более 20 районов мегаполиса и семь вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

МЦД — представляет собой целую сеть связанных маршрутов, соединяющих метро и пригородные электрички. Всего таких диаметров будет пять. На МЦД-4 предусмотрено самое большое количество пересадочных станций — 18. Пассажиры смогут выбрать более 40 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
Источник: https://www.1tv.ru/news/2022-12-26/...ekonstruktsii_stantsiyu_peredelkino

РЖД, МЦД-4, Москва
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