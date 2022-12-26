«Макфа» ввела в строй новые макаронные линии
Российская компания «Макфа», входящая в пятерку крупнейших в мире производителей макаронных изделий, продолжает реконструкцию производства
Два года назад «Макфа» заявила о начале масштабной инвестиционной программы технического перевооружения. На сегодняшний день введены в эксплуатацию макаронная мельница по переработке твердых сортов пшеницы Ocrim, макаронные линии Fava и Buhler, линия по упаковке круп, котельная.
В перевооружение предприятия вложено 2,2 млрд рублей.
Осталось ввести в эксплуатацию логистический комплекс — флагманский проект компании. Это роботизированное крупнейшее на Южном Урале предприятие складской логистики в пищевой отрасли. Его общая площадь — около 12 тыс. кв. метров, емкость — 27 тыс. паллетомест. Логокомплекс оснащен оборудованием, позволяющим одновременно отгружать 10 автомобилей и 5 железнодорожных вагонов. После ввода комплекса в эксплуатацию мощность складских помещений «Макфа» увеличится вдвое, и мы сможем обеспечить более равномерную работу производственных линий, поскольку в запасе можно будет держать необходимый для рынка объем продукции.
«Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, крупным производителем круп и зерновых хлопьев, бренд Makfa входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Производственные мощности «Макфы» расположены в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Подмосковье.
- «Русская Трапеза» изготовила высокоскоростную упаковочную линию для кондитерской фабрики «Пермская»
- В Башкирии открылось новое производство по розливу минеральной и питьевой воды
- «Русская Трапеза» представила фасовочно-упаковочный комплекс для упаковки попкорна