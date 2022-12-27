Дороги Новороссии

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В 2022 году российские строители отремонтировали и построили в Херсонской, Запорожской областях и ДНР с ЛНР 570 км дорог и 16 мостов, привели в порядок 45 тысяч квадратных метров тротуаров.

Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России дорожники Москвы отремонтировали более 420 тыс. кв. метров асфальта дорог и 45 тыс. кв. метров тротуаров в ДНР и ЛНР.

Для проведения работ в кратчайшие сроки столичные дорожники построили на местах и ввели в эксплуатацию два асфальтобетонных завода. Производственная мощность каждого составляет около 150 тонн смеси в час.

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На этих предприятиях выпускаются все типы горячих асфальтобетонных смесей. Например, песчаный асфальтобетон укладывается на тротуарах, универсальная мелкозернистая смесь может служить качественным покрытием и прочным основанием на второстепенных дорогах. На асфальтобетонных заводах в Луганске и Донецке производятся и специальные смеси дляпокрытия магистралей и инженерных сооружений.

В ЛНР и ДНР введены в эксплуатацию три бетоносмесительные установки, предназначенные для производства растворных и бетонных смесей. Каждая обладает производственной мощностью от 40 до 70 кубометров в час.

В Луганской Народной Республике дорожники отремонтировали более 200 км дорог, уложив 590 тыс. т асфальта

«В максимально сжатые сроки силами госкомпании „Автодор“ и подрядчиков из разных регионов России были выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 202,75 км, уложено более 590 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, нанесена разметка, установлено более трёх тыс. дорожных знаков, а также 38,3 км барьерного ограждения», — сообщил в Правительстве России.

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Открыто движение по восьми мостам и путепроводам, «среди которых, например, есть объекты, движение по которым было прервано ещё 2014 году».

«Все эти объекты транспортной инфраструктуры имеют важное стратегическое значение и обеспечивают бесперебойное и безопасное транспортное сообщение с новыми регионами страны», — подчеркнули в Правительстве.

ДНР строится

На всей территории Донецкой Народной Республики проходит ремонт дорог, трасс, восстановление и возведение мостов. Жители отмечают, что работ такого масштаба еще не видели.

Всего в Донецкой Народной Республике отремонтировано до конца года приведут в нормативное состояние 184 км дорог. В Новоазовском районе восстанавливают 8 городских дорог. На 7 из них работы уже завершены. Специалисты не забывают и про пешеходов — укладывают тротуары.

Также в Новоазовском районе дорожники приступили к асфальтированию четырех межпоселковых дорог.

На середину ноября было уложено новое покрытие на 26 км автодороги Новоазовск — Мариуполь длиной 44 километра. Сейчас дорожники работают на уширениях и съездах, на оставшихся 18 километрах укладывают нижние слои асфальта.

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50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке, который несколько лет назад был поврежден украинскими боевиками. Сейчас строители завершают строительство пролётов. На объекте также работает около 10 единиц техники.

Мост расположен в охранной зоне Ханжонковского водохранилища, является связующим звеном между городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево и близлежащими поселками.

Сухопутная дорога в Крым

Параллельно с ремонтом Крымского моста была усилена работа по приведению в порядок сухопутной дороги в Крым через новые территории.

Часть дороги была в очень плохом состоянии, где-то заново пришлось укладывать асфальт, были отремонтированы 12 мостов, расширены пропускные пункты со стороны Джанкоя и Новоазовска, нагрузка на которые выросла в 8-10 раз. Ранее через них проходило по 500-800, сейчас по 5 тысяч грузовиков. Очередь пока сохраняется, но это связано с большим строительством на новых территориях.

Полностью построена дорога Мелитополь — Бердянск протяжённостью 107 километров. На 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются.

В Запорожской области завершено строительство объездной дороги Мелитополь — Константиновка в обход поврежденного украинскими диверсантами моста. Об этом 26 декабря заявили в Администрации региона.

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Всего к работам на этом участке были привлечены 30 рабочих и 21 единица строительной техники.

На следующий год на новых территориях планируется ввести в строй не менее 600 км и 20-25 искусственных сооружений.

Новая Таврида

В руководстве России поддержали предложение о строительстве магистрали Симферополь — Ростов-на-Дону.

По словам губернатора Запорожской области четырёхполосная автодорога с пропускной способностью 30 тыс. автомобилей в сутки станет аналогом федеральной трассы «Таврида» (открытой в 2020 году дороге федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь) и поможет снизить транспортную нагрузку на Крымский мост.

Масштабные строительные работы начнутся уже в январе. Сейчас готовится проектная документация.

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