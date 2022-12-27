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Армия и Флот

На Камчатку после модернизации прибыли 2 истребителя-перехватчика МиГ-31БМ

 © function.mil.ru

На Камчатку прибыли 2 сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

Оба истребителя вернулись в состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, откуда ранее убыли для проведения модернизации до модификации «БМ».

Данная модернизация в несколько раз улучшает боевую мощь истребителей, что повышает возможности по выполнению поставленных задач.

По случаю прибытия усовершенствованных МиГ-31БМ на Камчатку на аэродроме Елизово состоялся торжественный митинг, в ходе которого командир полка принял доклад от лётчиков о безаварийном перелёте с завода.

Кроме командования и личного состава полка лётчиков встречали родные и близкие.

После дальнего перелёта модернизированные МиГ-31БМ пройдут техническое обслуживание и войдут в состав эскадрильи, где будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне как на Камчатке, так и в Арктике в районах Крайнего Севера.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12449676@egNews

МиГ-31БМ, «Сокол», Камчатка
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