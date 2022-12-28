Новосибирск — новогодняя столица России 2023
У Новосибирска в 2023 году особый статус — его выбрали новогодней столицей России. В декабре город преобразился: из-за гирлянд на главных улицах ночью светло, как днём, на улицах появились сказочные фигуры, светятся дома, фонтаны, деревья.
Организаторы украсили центр — особенно Первомайский сквер и улицу Ленина, которую на 2 месяца сделали пешеходной и уже установили «потолок» из гирлянд. В Первомайском сквере стоят огромные фигуры сказочных оленей и сани Деда Мороза. А с 24 декабря работает каток на набережной — самый длинный в России. Его длина — 1300 метров. На украшение центральной Новогодней ёлки в Новосибирске ушло 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей. А рядом с новым Ледовым Дворцом спорта открыли новый парк «Арена», который начали украшать к Новому Году ещё в ноябре.
В Рождество состоится торжественная церемония передачи снежинки — переходящего символа столицы Нового Года. В следующем году главным новогодним городом будет Суздаль.
1. Новосибирск получил самый праздничный статус в своей истории — он стал новогодней столицей России. Это проект Министерства культуры России. Он задуман, как маркетинговая акция для привлечения туристов. До Новосибирска новогодний столичный статус получали 10 городов. В рамках подготовки к празднику центр Новосибирска был ярко украшен.
2. Главная ёлка города.
3. Центральная новогодняя ёлка установлена в Театральном сквере, напротив здания оперного театра (НОВАТ).
4. Гирлянды, 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей украшают главную ёлку в этом году. Её высота составляет 21 метр.
5. Первомайский сквер — одна из самых нарядных площадок новогодней столицы.
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7. Более 200 световых элементов расположены на деревьях сквера.
8. Олени с новогодними санями.
9. За краеведческим музеем установлены огромные светодиодные олени, тут же — сани Деда Мороза.
10. Стволы деревьев одеты в яркие гирлянды, а на ветки нанесён символ новогодней столицы — снежинки.
11. Светящиеся световые арки.
12. Площадь Ленина и Красный проспект.
13. Улица Ленина впервые украшена световым потолком — плотными рядами гирлянд. Их развешали между временными столбами, под каждым обустроена скамейка.
14. Входная зона — светящаяся арка повторяющая архитектурные формы оперного театра.
15. Светодиодный потолок протянулся от площади Ленина до улицы Урицкого.
16. Кафе и рестораны уже выставили новогодние пространства, в районе пешеходной улицы будут работать ярмарки сувениров.
17. Гастродворик за гостиницей «Центральная» — популярная локация во все сезоны.
18. Здесь обустроены фотозоны и есть горка для детей.
19. Сквер S7 на улице Орджоникидзе.
20. Центральная площадь.
21. Мэрия Новосибирска.
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23. Новосибирский Краеведческий музей.
24. Часовня.
25. Самый длинный каток в России.
26. «Домик снежинки» — в нём любой желающий может создать собственную цифровую снежинку на touch-экранах.
27. Ледяная дорога длиной 1300 метров протянулась по нижнему променаду Михайловской набережной от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала.
28. На катке установлено три тёплых пункта проката коньков и оборудования. Вход со своими коньками — бесплатный.
29. На верхнем променаде установлены светодиодные деревья.
30. Новый парк «Арена» возле ледовой арены на левом берегу Оби.
31. Цифровая ёлка, которая переливается разными цветами и узорами.
32. Площадь нового парка более 18 гектаров. Это огромная территория, где есть множество локаций для активного отдыха, дорожки для прогулок и спорта, а также детская площадка.
33. Парк «Арена» станет одной из основных площадок в праздновании «Новогодней столицы России».
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35. Новосибирская государственная филармония.
36. Театральный сквер и главная городская ёлка.
37. Мэрия Новосибирска.
38. Новосибирский Краеведческий музей.
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41. Светодиодный фонтанный комплекс в Первомайском сквере.
42. Парк «Арена».
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28.12.2216:48:11