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У Новосибирска в 2023 году особый статус — его выбрали новогодней столицей России. В декабре город преобразился: из-за гирлянд на главных улицах ночью светло, как днём, на улицах появились сказочные фигуры, светятся дома, фонтаны, деревья.

Организаторы украсили центр — особенно Первомайский сквер и улицу Ленина, которую на 2 месяца сделали пешеходной и уже установили «потолок» из гирлянд. В Первомайском сквере стоят огромные фигуры сказочных оленей и сани Деда Мороза. А с 24 декабря работает каток на набережной — самый длинный в России. Его длина — 1300 метров. На украшение центральной Новогодней ёлки в Новосибирске ушло 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей. А рядом с новым Ледовым Дворцом спорта открыли новый парк «Арена», который начали украшать к Новому Году ещё в ноябре.

В Рождество состоится торжественная церемония передачи снежинки — переходящего символа столицы Нового Года. В следующем году главным новогодним городом будет Суздаль.

1. Новосибирск получил самый праздничный статус в своей истории — он стал новогодней столицей России. Это проект Министерства культуры России. Он задуман, как маркетинговая акция для привлечения туристов. До Новосибирска новогодний столичный статус получали 10 городов. В рамках подготовки к празднику центр Новосибирска был ярко украшен.

© img.geliophoto.com

2. Главная ёлка города.

© img.geliophoto.com

3. Центральная новогодняя ёлка установлена в Театральном сквере, напротив здания оперного театра (НОВАТ).

© img.geliophoto.com

4. Гирлянды, 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей украшают главную ёлку в этом году. Её высота составляет 21 метр.

© img.geliophoto.com

5. Первомайский сквер — одна из самых нарядных площадок новогодней столицы.

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6.

© img.geliophoto.com

7. Более 200 световых элементов расположены на деревьях сквера.

© img.geliophoto.com

8. Олени с новогодними санями.

© img.geliophoto.com

9. За краеведческим музеем установлены огромные светодиодные олени, тут же — сани Деда Мороза.

© img.geliophoto.com

10. Стволы деревьев одеты в яркие гирлянды, а на ветки нанесён символ новогодней столицы — снежинки.

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11. Светящиеся световые арки.

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12. Площадь Ленина и Красный проспект.

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13. Улица Ленина впервые украшена световым потолком — плотными рядами гирлянд. Их развешали между временными столбами, под каждым обустроена скамейка.

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14. Входная зона — светящаяся арка повторяющая архитектурные формы оперного театра.

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15. Светодиодный потолок протянулся от площади Ленина до улицы Урицкого.

© img.geliophoto.com

16. Кафе и рестораны уже выставили новогодние пространства, в районе пешеходной улицы будут работать ярмарки сувениров.

© img.geliophoto.com

17. Гастродворик за гостиницей «Центральная» — популярная локация во все сезоны.

© img.geliophoto.com

18. Здесь обустроены фотозоны и есть горка для детей.

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19. Сквер S7 на улице Орджоникидзе.

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20. Центральная площадь.

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21. Мэрия Новосибирска.

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23. Новосибирский Краеведческий музей.

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24. Часовня.

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25. Самый длинный каток в России.

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26. «Домик снежинки» — в нём любой желающий может создать собственную цифровую снежинку на touch-экранах.

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27. Ледяная дорога длиной 1300 метров протянулась по нижнему променаду Михайловской набережной от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала.

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28. На катке установлено три тёплых пункта проката коньков и оборудования. Вход со своими коньками — бесплатный.

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29. На верхнем променаде установлены светодиодные деревья.

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30. Новый парк «Арена» возле ледовой арены на левом берегу Оби.

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31. Цифровая ёлка, которая переливается разными цветами и узорами.

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32. Площадь нового парка более 18 гектаров. Это огромная территория, где есть множество локаций для активного отдыха, дорожки для прогулок и спорта, а также детская площадка.

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33. Парк «Арена» станет одной из основных площадок в праздновании «Новогодней столицы России».

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35. Новосибирская государственная филармония.

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36. Театральный сквер и главная городская ёлка.

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37. Мэрия Новосибирска.

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38. Новосибирский Краеведческий музей.

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41. Светодиодный фонтанный комплекс в Первомайском сквере.

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42. Парк «Арена».

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