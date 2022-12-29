Новая набережная стала новогодним подарком для жителей Тольятти

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В среду, 28 декабря, на новой набережной в Тольятти состоялось первое новогоднее мероприятие для детей «Набережная мечты. Встречаем Новый год».

Первая очередь этого грандиозного проекта была сдана в этом году.

Новая набережная Автозаводского района Тольятти формировалась с учетом сложившихся городских традиций, природных и градостроительных особенностей территории, и конечно, пожеланий жителей энергичного, молодого, динамично развивающегося города. Реконструкция новой набережной будет проводиться в три этапа.

Пространство первого этапа — это многоуровневые променады с фонтаном длиной 700 метров вдоль кромки воды, разнообразные спортивные площадки, детская зона со множеством аттракционов, высокотехнологичная система освещения. Фестивальная площадь с амфитеатрами и водным экраном для световых представлений призвана стать главным событийным пространством города. Монументальные формы рельефа и открытость пространства соответствуют живописным видам на горы и Жигулёвское море.

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Новая набережная станет не только любимым местом отдыха жителей города, но и объектом притяжения для гостей со всей Самарской области и из других регионов, одной из главных туристических достопримечательностей. Сами тольяттинцы признаются: они ждали набережную десятилетия, и наконец, мечта сбылась.

«Набережная классная, здесь будет хорошо гулять с детьми. Мы еще не все здесь посмотрели, но то, что уже увидели, очень здорово! Для меня самое важное, чтобы было где проехать с коляской и было больше развлечений для детей. Мы живем рядом и очень давно ждали набережную, очень рада, что она открылась», — рассказала молодая мама из Тольятти Яна Митина.

«Набережная отличная, с удобной детской зоной. Масштабы огромные. По-настоящему впечатляет!», — оценил Алексей Кузнецов.

«Для спортсменов и просто для людей, отдыхающих на Волге, это огромная радость. Для занятий спортом, для прогулок — здорово сделано! Я считаю,губернатор постарался на славу городу Тольятти», — поделился впечатлениями Амед Хассиятуллин.

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