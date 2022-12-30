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Производство

На литейно-механическом заводе Ригель-Сиб введён в эксплуатацию новый 8-ми шпиндельный станок с ЧПУ.

новый станок с ЧПУновый станок с ЧПУ © avatars.mds.yandex.net

На литейно-механическом заводе ООО «Ригель-Сиб» г. Иркутск введён в эксплуатацию новый 8-ми шпиндельный станок с ЧПУ, который одновременно обрабатывает до 8 деталей всего за 6 минут.

Высокоточная обработка деталей позволяет выдерживать размер до десятых долей миллиметра. Высокая производительность станка даёт возможность снизить затраты на производство нескольких моделей смесителей. Предприятие имеет полный цикл производства. Литьё заготовок из латуни (корпус смесителя), механообработка, хром-никелевое покрытие, сборка готового изделия.


производство, литьё, смесители, Иркутск, сделано в России
  • Нет аватара Solncevorot
    01.01.2322:34:12

    Всегда было интересно, как на таких станках закрепляются заготовки. Если отдельно по-одной, то вся многошпиндельность теряет смысл. Наверное автоматизированные быстрые зажимы какие-то должны быть.

    #1257661
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      02.01.2305:02:53

      Доброго времени суток! Благодарим за комментарий. Действительно, под рабочим столом установлено более 50 пневмоцилиндров, которые работают от одного пневмопереключателя. Детали выставляются в прижимы и одновременно зажимаются.

      Отредактировано: RIGEL-SIB~05:03 02.01.23
      #1257665
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