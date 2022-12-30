На литейно-механическом заводе Ригель-Сиб введён в эксплуатацию новый 8-ми шпиндельный станок с ЧПУ.

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На литейно-механическом заводе ООО «Ригель-Сиб» г. Иркутск введён в эксплуатацию новый 8-ми шпиндельный станок с ЧПУ, который одновременно обрабатывает до 8 деталей всего за 6 минут.

Высокоточная обработка деталей позволяет выдерживать размер до десятых долей миллиметра. Высокая производительность станка даёт возможность снизить затраты на производство нескольких моделей смесителей. Предприятие имеет полный цикл производства. Литьё заготовок из латуни (корпус смесителя), механообработка, хром-никелевое покрытие, сборка готового изделия.