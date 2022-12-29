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В Амурской области в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года завершено строительство второго пути на перегоне Аносовская — Пурикан. Оно было начато в июне 2022 года, строительство шло в сложнейших климатических условиях. Тем не менее, проект удалось завершить более чем на год раньше нормативного срока.

В ходе строительства проведена реконструкция станции Аносовская, уложено 10 стрелочных переводов и 18,5 км железнодорожного пути. Также строители возвели 10 мостов и 8 водопропускных труб. Для управления движением на участке смонтирована современная отечественная система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ.

Перегон Аносовская — Пурикан является частью рокады Бамовская — Тында, соединяющей БАМ и Транссиб. Модернизация линии продолжается. Сейчас работы идут на перегонах Ефремов — Беленькая, Беленькая — Федосеев, Федосеев — Сети, Побожий — Тында. До конца 2024 года предстоит построить ещё около 100 км вторых путей, порядка 80 мостов и водопропускных труб.

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Цель второго этапа развития Восточного полигона — обеспечение дополнительного объема перевозок грузов российских компаний и увеличение провозной способности магистралей в 2024 году до 180 млн тонн, а также роста транзитных контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в 4 раза и сокращение времени перевозки с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7 дней.