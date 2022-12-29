РКС разработали новое поколение микросхем для сверхбыстрой передачи спутниковых данных

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2022/11/09

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил разработку серии уникальных квадратурных модуляторов для перспективных спутников навигации, связи, телекоммуникаций, изучения космоса и экомониторинга. Микросхемы размером 5×4 мм станут частью современных радиолиний для передачи информации со спутника наземным и космическим объектам и значительно повысят скорость, стабильность и качество высокоскоростной широкополосной связи.

Квадратурный модулятор «форматирует» сигнал бортовых устройств спутника в разные виды модуляции — это позволяет повысить качество изображения, ускорить передачу сигнала, увеличить объем информации, заложенной в этот сигнал.

© russianspacesystems.ru

Руководитель сектора разработки СВЧ монолитных интегральных схем РКС Роман АЛЕХАНОВ: «Габариты модуляторов с сопоставимыми характеристиками на спутниках прежних поколений в несколько раз превышали размеры нового модулятора. При многократном преимуществе в массогабаритных характеристиках новая разработка функционирует на более высоких частотах, а значит — имеет расширенные возможности применения, что делает ее одной из лучших на мировом рынке».

Сегодня РКС рассматривает широкое применение новых квадратурных модуляторов для строительства научных микроспутников. Холдинг также ведет разработку инновационного кор-чипа, состоящего из модулятора, усилителя, аттенюаторов и фильтра для радиолиний, интегрированных на одном кристалле.

Новая разработка РКС выполнена с упором на унификацию — одну из основных стратегических целей холдинга в сфере электроники для космоса, и может применяться в создании радиопередающей аппаратуры космических аппаратов безграничного спектра задач и параметров — от орбитальных аппаратов для спутниковой телефонии, цифрового телевидения, предоставления широкополосного доступа в интернет до многофункциональных космических станций.