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Спортивные объекты

В Карабаше открыли просторный бассейн с общественной баней

 © img2.fedpress.ru

КАРАБАШ, 26 декабря, ФедералПресс. В Карабаше возле ТРЦ «Медь» открыли новый ФОК: с бассейном, баней и спортзалом. Первый заплыв в бассейне уже сделали профессиональные спортсмены и участники открытого школьного турнира по плаванию.

«Спортивный комплекс построили по запросу жителей. Горожане хотели, чтобы появилась общественная баня. Здесь же, в комплексе, в подарок городу был построен еще и великолепный бассейн для оздоровительного и спортивного плавания, оборудованный для маломобильных граждан»

 © img2.fedpress.ru

В бассейне для посетителей две чаши: большая — с четырьмя дорожками на 25 метров для спортивного плавания и аквааэробики, и малая — для лечебного и оздоровительного плавания. В общественной бане оборудована просторная парная из липовой древесины. Также в спортцентре есть спортзал с зоной для фитнеса и групповых занятий.

 © img2.fedpress.ru

Бассейн с баней помогло отстроить предприятие РМК «Карабашмедь». Как отмечают в компании, спортивный комплекс — подарок карабашцам на двухсотлетие города.

ФОК уже работает. У сотрудников «Карабашмеди» льготный тариф на сеансы по плаванию. Дети до пяти лет могут заниматься в бассейне бесплатно.
Источник: https://fedpress.ru/news/74/society/3170143

Челябинская область, Карабаш, бассейн
  • Нет аватара Exegen
    29.12.2217:55:16

    Это так и есть во всех помещениях внутри или «рендеры» нескольких комнат?)

    #1257546
    • Nelton Nelton
      29.12.2217:58:08

      если про мраморные колонны — похоже на комнату хамама ( турецкой парной).

      скорее всего она там такая одна.

      #1257547
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