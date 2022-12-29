В Карабаше открыли просторный бассейн с общественной баней

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КАРАБАШ, 26 декабря, ФедералПресс. В Карабаше возле ТРЦ «Медь» открыли новый ФОК: с бассейном, баней и спортзалом. Первый заплыв в бассейне уже сделали профессиональные спортсмены и участники открытого школьного турнира по плаванию.

«Спортивный комплекс построили по запросу жителей. Горожане хотели, чтобы появилась общественная баня. Здесь же, в комплексе, в подарок городу был построен еще и великолепный бассейн для оздоровительного и спортивного плавания, оборудованный для маломобильных граждан»

© img2.fedpress.ru

В бассейне для посетителей две чаши: большая — с четырьмя дорожками на 25 метров для спортивного плавания и аквааэробики, и малая — для лечебного и оздоровительного плавания. В общественной бане оборудована просторная парная из липовой древесины. Также в спортцентре есть спортзал с зоной для фитнеса и групповых занятий.

© img2.fedpress.ru

Бассейн с баней помогло отстроить предприятие РМК «Карабашмедь». Как отмечают в компании, спортивный комплекс — подарок карабашцам на двухсотлетие города.

ФОК уже работает. У сотрудников «Карабашмеди» льготный тариф на сеансы по плаванию. Дети до пяти лет могут заниматься в бассейне бесплатно.