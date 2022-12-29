На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»

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Атомный подводный крейсер «Император Александр III» в четверг спущен на воду.

«Император Александр III» — это седьмой ракетоносец семейства российских стратегических атомных подводных лодок «Борей-А». Такие корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца «Император Александр III» запланировано в июне следующего года. Предыдущий, шестой ракетоносец семейства («Генералиссимус Суворов») во время сегодняшней церемонии был принят в состав Военно-морского флота.

В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта «Борей-А».

Подлодки «Борей» и «Борей-А» разработаны центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». По данным военного ведомства, «Бореи-А» отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.