На атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» поднят Андреевский флаг
29 декабря Военно-морской флаг поднят на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов».
Это третья подводная лодка проекта «Борей-А». Самый современный и грозный атомный подводный крейсер, но большая часть информации о нём засекречена. Длина подводного крейсера — 170 метров, а высотой он с пятиэтажный дом. Внутри — инновационные системы связи и гидроакустики, но самое главное — мощнейшее вооружение.
Корабли проекта «Борей-А», что способны произвести пуски ракет даже подо льдом и гарантированно поразить цели на расстоянии до 10 тысяч километров, — основа нашего ядерного щита, именно они призваны защищать национальные интересы России.
«Генералиссимус Суворов» успешно завершил государственные испытания и войдёт в состав Тихоокеанского флота.
Планируется построить ещё 4 АПЛ этого проекта.
- «Севмаш» готовится к строительству атомных подлодок пятого поколения
- О производстве арктических шлюпок и катеров «Пеллы-Фиорд»
- Руководитель Морспасслужбы о масштабной программе обновления флота