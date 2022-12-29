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Армия и Флот

На атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» поднят Андреевский флаг

 © static.life.ru

29 декабря Военно-морской флаг поднят на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов».

Это третья подводная лодка проекта «Борей-А». Самый современный и грозный атомный подводный крейсер, но большая часть информации о нём засекречена. Длина подводного крейсера — 170 метров, а высотой он с пятиэтажный дом. Внутри — инновационные системы связи и гидроакустики, но самое главное — мощнейшее вооружение.

Корабли проекта «Борей-А», что способны произвести пуски ракет даже подо льдом и гарантированно поразить цели на расстоянии до 10 тысяч километров, — основа нашего ядерного щита, именно они призваны защищать национальные интересы России.

«Генералиссимус Суворов» успешно завершил государственные испытания и войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Планируется построить ещё 4 АПЛ этого проекта.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/202212291624-1XDkg.html

Флот, АПЛ "Генералиссимус Суворов", проект "Борей-А"
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