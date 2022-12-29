В Южно-Сахалинске открылся новый медицинский корпус
В Южно-Сахалинске на ул. Комсомольской открылся новый корпус центральной поликлиники.
В новом корпусе пять этажей, один из них технический. Учреждение оснащено передовым оборудованием — компьютерным томографом, новейшими рентген-аппаратами, денситометром для измерения плотности костей и другой современной аппаратурой.
В сутки здесь будут принимать до 900 пациентов, в год — 97 тысяч человек. В поликлинике применяется новая модель диспансерного наблюдения, ориентированная на людей с хроническими заболеваниями.
Пациентам, которые состоят на учёте, требуются регулярные консультации врачей, диагностика, корректировка лечения. Теперь южносахалинцам с хроническими заболеваниями не придётся самим записываться на приём — их будут приглашать на комплексное обследование в удобное время. Приёмы расписываются на полгода вперёд, за две недели пациенту напомнят о необходимости визита в поликлинику.
- Модернизация здравоохранения. На всех направлениях. Обзор
- Модернизация системы здравоохранения: от Новгорода до Сахалина
- Модернизация здравоохранения. Обзор