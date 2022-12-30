Калининградская область: новые скорые помощи и школьные автобусы

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Школы 14 муниципалитетов Калининградской области получили новые автобусы. Транспортные средства были приобретены за счет федеральных средств при частичном софинансировании регионального бюджета.

В 2022 году регион в общей сложности получил 38 новых школьных автобусов, еще 19 будет поставлено в область в январе 2023. Подвозом к школам в области пользуются более 16 тысяч детей из 20 муниципалитетов.

Во всех муниципальных образованиях маршруты школьных автобусов разработаны и согласованы с ГИБДД. Транспорт оборудован тахографами и ГЛОНАСС. Важно отметить, что у школьников есть возможность не только добираться до учреждений образования, но и принимать участие в выездных внеурочных занятиях, в том числе в рамках сетевого взаимодействия со спортивными и культурными учреждениями.

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В девяти муниципалитетах Калининградской области на линию выйдут тринадцать новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Все автомобили поставлены в регион по распоряжению Правительства РФ в рамках федеральной программы поддержки отечественного автопрома для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах.

Машины получили направление для работы в девяти муниципалитетах: Нестеровском, Ладушкинском, Зеленоградском, Черняховском, Полесском, Советском, Балтийском, Багратионовском и Светловском округах.

Все автомобили полностью укомплектованы необходимым медицинским и прочим оборудованием, готовы к эксплуатации. Машины прошли техническое обслуживание, поставлены на учет в ГИББД.

В машинах есть все необходимое для работы врачей и фельдшеров: электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр и т. д. Кроме того, автомобили оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.

Начиная с 2017 года парк машин СМП региона пополнили 130 новых единиц: 21 реанимобиль и 109 автомобилей класса «В», закупленных для городской станции скорой медицинской помощи и ее подразделений в муниципалитетах. Только за 2020 год поставлено 35 единиц, в том числе 10 реанимобилей. Такое масштабное обновление санитарного автотранспорта в течение одного года в регионе произошло впервые.

https://gov39.ru/press/324395/

https://gov39.ru/press/324463/