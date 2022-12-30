В Алексеевском районе Татарстана открыли ледовый дворец

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28 декабря в Алексеевском районе распахнул свои двери новый ледовый дворец «Алекс арена». Спортивный объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Новая арена оборудована ледовым полем размером 58Х28 м и четырьмя раздевалками для спортсменов. Также во дворце размещен зал для силовых тренировок и зал хореографии. Жители поселка смогут посещать новый дворец и для массовых катаний. В нем оборудовано помещение для проката коньков.

Первой на новый лед вышла наша землячка, юная фигуристка, воспитанница московской спортивной школы Олимпийского резерва ЦСКА им. С.А.Жука, Самира Сафиуллина. Девочка показала свое мастерство в фигурном катании. «Лед очень хороший, буду здесь тренироваться, когда приеду к бабушке и дедушке в гости», — поделилась Самира.

Гостей и первых зрителей приятно удивили своим выступлением участницы сборной команды Татарстана по синхронному катанию «Идель».

Первую товарищескую игру на новой площадке провели хоккеисты из Алексеевского и Алькеевского районов. В ходе упорного поединка, победу одержали хозяева, обыгравшие гостей по буллитам.

© alekseyevsk.ru

© alekseyevsk.ru

© alekseyevsk.ru

© alekseyevsk.ru

https://www.tat...-dvorec-5891462

https://fhrt.ru/news/963