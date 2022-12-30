Тральщик «Анатолий Шлемов» пополнил состав Тихоокеанского флота

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В четверг, 29 декабря, во Владивостоке состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на корабле противоминной обороны «Анатолий Шлемов» проекта 12700 (шифр «Александрит»).

"Анатолий Шлемов" - третий морской тральщик проекта 12700, предназначенный для Тихоокеанского флота, и седьмой «Александрит» по счету, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. На Камчатке несет службу тральщик данного типа «Яков Баляев», а второй такой корабль, «Петр Ильичев», ввели в строй в середине ноября.Тральщик «Анатолий Шлемов» заложили в июле 2019 года, спустили на воду в ноябре 2021 года.

Ходовые испытания стартовали в Приморье в начале ноября 2022 года.Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время «Александриты» могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн,

длина — 61 метр, ширина — 10 метров,

скорость — 16,5 узла,

экипаж — 44 человека.

Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.