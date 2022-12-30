В Севастополе введен в эксплуатацию новый ФОК

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Спортивное сооружение построено по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по ул. Шевченко начал работу в Севастополе. Объект построен по государственной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», сообщает ИА SevastopolMedia.

Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет собой двухэтажное здание, вмещающее универсальный игровой зал с размерами 42×24 м., учебный класс, тренажерный зал и зал бокса, раздевалки, медицинский кабинет и прочие вспомогательные помещения. Вместимость спортивных залов при учебно-тренировочном процессе составляет 81 человек.

На первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса размещен вестибюль с гардеробом, медицинский блок, кафе, универсальный игровой зал с гардеробными, душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных групп населения. На втором этаже располагаются тренажерный зал и зал бокса, душевые и санузлы, помещения тренеров и учебный класс. Объект также оборудован трибунами на 150 посадочных мест.

Всего в физкультурно-оздоровительном комплексе будут работать 10 тренеров. Ориентировочное количество занимающихся на объекте — 268 человек, в том числе вновь набираемых 208 человек, из них детей — 188 человек.

Территория комплекса благоустроена. Выполнены работы по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для отдыха. С января 2023 года на объекте будет организована работа трех отделений, в том числе: отделение «бокс» «Спортивной школы олимпийского резерва № 4», отделение «теннис» «Спортивной школы № 7», отделение «мини-футбол» «Спортивной школы № 3 по футболу», отделение «мини-футбол» ГБУ ДО «ГЦССПС». Также, на базе объекта в I квартале 2023 года планируется открытие отделения по волейболу.

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© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

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© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

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