В пгт Зуя Белогорского района Крыма открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Помимо универсального спортивного зала, на объекте организованы раздевалки, кабинет врача, административное помещение, создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс рассчитан на широкий спектр занятий: здесь можно тренироваться карате, боксом, футболом, волейболом, а также проходить занятия по адаптивной физической культуре для детей. Ожидается, что объект станет центром притяжения для жителей и будет способствовать росту числа людей, регулярно занимающихся спортом.
Работы общей стоимостью порядка 90 млн рублей реализованы за счет внебюджетных источников финансирования.
Возведение подобных физкультурно-оздоровительных комплексов в республике продолжится. В планах строительство новых объектов в Белогорске, а также в Красногвардейском и Ленинском районах.
