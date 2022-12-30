В 2022 году урожай фруктов и ягод на Кубани вырос почти на 40%

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В 2022 году садоводы Кубани собрали 600 тыс. т фруктов и ягод против 430 тыс. т в 2021-м. Этот показатель является рекордным для региона. Лишь четверть садов Краснодарского края нуждаются в обновлении, работа будет завершена в ближайшие годы. Об этом вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал в ходе доклада об итогах работы исполнительных органов региона в 2022 году, пишет ТАСС. Он отметил, что в регионе продолжают наращивать мощности фруктохранилищ. Так, в 2022 году в Абинском районе открылось плодохранилище мощностью 15 тыс. т.

Краснодарский край является главным сельскохозяйственным регионом России. Там производится 40% всех фруктов и ягод в стране, которые поставляются в другие регионы России. По данным администрации Краснодарского края, площадь садов и ягодников на Кубани составляет 31 тыс. га. За последние пять лет площадь промышленных плодовых и ягодных насаждений увеличилась на 3,1 тыс. га, на поддержку отрасли в 2022 году было направлено более 1 млрд руб.

По прогнозу Минсельхоза, урожай плодов и ягод в товарном секторе к 2025 году вырастет на 20,8% по сравнению с показателем 2021 года и составит 1,77 млн т. В 2022 году сбор плодов и ягод может составить 1,46 млн т, в 2023-м — 1,58 млн т, в 2024-м — 1,7 млн т, считают в министерстве. В 2021 году урожай был на уровне 1,43 млн т. Сейчас топ-5 регионов-лидеров — Краснодарский край, Кабардино-Балкарию, Крым, Липецкую и Воронежскую области — собирают 70,2% от промышленного производства плодов и ягод в России.