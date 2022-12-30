В Татищеве Саратовской области запустили новый путепровод над железной дорогой

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В рабочем поселке и ЗАТО «Светлый» проживают порядка 25 тысяч человек. Ранее они были вынуждены простаивать много времени на железнодорожном переезде на перегоне «Татищево — Курдюм». Теперь проблема решена.

Строительство путепровода длиной более 404 метров и прилегающих к нему двух дорожных подъездов завершено за два года. Стоимость объекта — 821 млн рублей.

Планируется построить подъезд к путепроводу от Татищева по ул. Энергетиков и мост через реку Идолга. Строительство второй очереди стартует в 2023 году.

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