В Татищеве Саратовской области запустили новый путепровод над железной дорогой
В рабочем поселке и ЗАТО «Светлый» проживают порядка 25 тысяч человек. Ранее они были вынуждены простаивать много времени на железнодорожном переезде на перегоне «Татищево — Курдюм». Теперь проблема решена.
Строительство путепровода длиной более 404 метров и прилегающих к нему двух дорожных подъездов завершено за два года. Стоимость объекта — 821 млн рублей.
Планируется построить подъезд к путепроводу от Татищева по ул. Энергетиков и мост через реку Идолга. Строительство второй очереди стартует в 2023 году.
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