Новости благоустройства территорий

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Реновация парка культуры и отдыха и прибрежных территорий в Белорецке

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Вынести на фасад: как архитектура и искусство формируют имидж компании

Крупные компании любят говорить о своих корпоративных ценностях. Они используют для этого рекламные обращения и слоганы, подчеркивают командный дух и общие успехи, но мало в России рассказал о них так громко, так ярко, а главное так интеллигентно — с помощью искусства, как это сделала компания ДКС совместно художницей Мариной Звягинцевой и архитекторами бюро Nefa architects.

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«Супрематический куб» Николая Полисского в Самаре

Филиал Третьяковки в Самаре представил арт-объект, который создал главный мастер русского ленд-арта Николай Полисский. Проект дал старт новой традиции — ежегодно устанавливать перед зданием музея работы современных художников.

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«Супрематический куб» размером 7×7×7 метров насквозь пронизан цветом. И мы даже не сразу видим, что в нём находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно, ведь под воздействием солнца или сложного искусственного освещения, цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым. «Супрематический куб» будет все время преображаться: форма находится в своем первозданном виде, а цвет всегда различается", — пояснил автор скульптуры Николай Полисский.

«Супрематический куб» создан из натурального, экологически чистого материала, включая засохшие и сломленные стихией деревья. Арт-объект объединяет традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями — «искусством пикселя».

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Благоустройство парка культуры и отдыха в г. Ликино-Дулево

Восстановление парка и соснового бора, примыкающего к ДК, построенному Константином Мельниковым.

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Международный центр самбо и бокса в Москве

Нет лучшего способа завлечь спортом, чем показать, как им интенсивно занимаются другие, причем вживую, а не на экране. По задумке UNK architects Международный центр должен взаимодействовать с городом и поддерживать интерес жителей к теме спорта с помощью огромных витражей и отражающих наклонных стен, «транслирующих» занятия вовне.

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Обновленная центральная библиотека в Енисейске

Центральная библиотека Енисейска в 2021-м году отметила своё 100-летие, а в 2022-м открылась после реставрации. Сегодня в новой модельной библиотеке отлично сочетаются классика и современность, как в оформлении, так и в событийном плане.

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Общая стилистика обстановки — уютная и респектабельная под стать старинной лепнине и парадным люстрам особняка. Для лаундж зоны и конференц-зала была разработана мебель на высоких ножках, что связано с сибирским климатом и традицией ходить зимой в высоких сапогах, часто пачкающих нижнюю часть кресел и диванов. В вестибюле вместо привычных для библиотек полок с крючками появился классический шкаф, вмещающий много длиной одежды и придающий пространству скорее жилой, чем общественный характер.

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Дом в Волгограде

Ровные, строгие линии архитектуры смягчаются динамикой расположения кирпичных и деревянных объемов, формирующих открытые участки для озеленения, оживляющие фасад.

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Жилые модули «Cabanon» для загородного отеля под Ярославлем

В последнее время мы наблюдаем волну интереса к поиску архитектурного минимума в загородном жилье. Значит ли это, что понятие комфорта начинает ассоциироваться с качеством пространства, а не непосредственно с площадью?

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