Первые киловатты Берестовской ВЭС Росатома поступили в электросеть России

© novawind.ru

С 1 января 2023 года Берестовская ВЭС в Ставропольском крае начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Станция имеет установленную мощность 60 МВт и состоит из 24 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«Берестовская ветроэлектростанция — наш пятый завершенный проект в Ставропольском крае. Всего же с начала реализации программы по ветроэнергетике мы ввели в эксплуатацию уже 780 МВт ветроэнергетических мощностей на юге России. Несмотря на санкционное давление, мы не отказываемся от взятых на себя обязательств. Оперативно перестроили логистику, выстроили новые кооперационные связи. В этом году перед нами стоит следующий вызов — ввод в эксплуатацию еще двух объектов в Ставропольском крае и укрепление сотрудничества с дружественными государствами в части реализации ветроэнергетических проектов», — отметил Григорий Назаров, генеральный директор АО «НоваВинд».

Для справки:

АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, основная задача которого — консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике — от проектировани и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 г. Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли ветрогенерации и атомных мощностей, она будет только расти.