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Новая поликлиника в Коломне Московской области начала приём пациентов

 © kolomnagrad.ru

В Коломне открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки. Она предназначена для обслуживания более 26 тыс. жителей микрорайона и соседних территорий — как взрослых, так и детей.

В новой поликлинике разделены потоки пациентов, установлена современная навигация и система кондиционирования воздуха, организованы комфортные зоны ожидания приёма врача. Также на базе поликлиники начал работу КДЦ, где оказывается медицинская помощь жителям не только городского округа Коломна, но и соседних округов.

Строительство поликлиники велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

 © kolomnagrad.ru

 © kolomnagrad.ru
Источник: https://kolomnagrad.ru/peremeny-pod...olomne-nachala-priem-pacientov.html

Московская область, Коломна, поликлиника
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