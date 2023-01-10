Новая поликлиника в Коломне Московской области начала приём пациентов
В Коломне открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки. Она предназначена для обслуживания более 26 тыс. жителей микрорайона и соседних территорий — как взрослых, так и детей.
В новой поликлинике разделены потоки пациентов, установлена современная навигация и система кондиционирования воздуха, организованы комфортные зоны ожидания приёма врача. Также на базе поликлиники начал работу КДЦ, где оказывается медицинская помощь жителям не только городского округа Коломна, но и соседних округов.
Строительство поликлиники велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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