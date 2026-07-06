В Богородском округе 6 июля произошло событие, которого жители Ногинска ждали несколько лет — в микрорайоне Заречье открылась современная поликлиника. Она рассчитана на 500 посещений в смену и сможет принимать одновременно взрослых и детей.

Это не просто еще одно медицинское здание. Новая поликлиника решает давнюю проблему доступности помощи — теперь 42 тыс. пациентов смогут получать квалифицированную медпомощь рядом с домом. Время ожидания приема сократится с двух недель до трех дней, а терапевта можно будет посетить в день обращения. В штате учреждения — 90 врачей и 170 специалистов среднего медицинского персонала.

Поликлиника оснащена по последнему слову техники: здесь установлены пять единиц тяжелого диагностического оборудования — магнитно-резонансный томограф (МРТ), компьютерный томограф (КТ), маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. В новое здание переедут детское клинико-диагностическое отделение № 2 и взрослая поликлиника № 2. Учреждение рассчитано на 350 взрослых и 150 детей в смену.

Строительство началось в августе 2022 года и завершилось в июне 2026-го.

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