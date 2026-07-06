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1 день назад 1875
artal Медучреждения

В Ногинске открылась новая поликлиника

© regions.ru

В Богородском округе 6 июля произошло событие, которого жители Ногинска ждали несколько лет — в микрорайоне Заречье открылась современная поликлиника. Она рассчитана на 500 посещений в смену и сможет принимать одновременно взрослых и детей.

Это не просто еще одно медицинское здание. Новая поликлиника решает давнюю проблему доступности помощи — теперь 42 тыс. пациентов смогут получать квалифицированную медпомощь рядом с домом. Время ожидания приема сократится с двух недель до трех дней, а терапевта можно будет посетить в день обращения. В штате учреждения — 90 врачей и 170 специалистов среднего медицинского персонала.

Поликлиника оснащена по последнему слову техники: здесь установлены пять единиц тяжелого диагностического оборудования — магнитно-резонансный томограф (МРТ), компьютерный томограф (КТ), маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. В новое здание переедут детское клинико-диагностическое отделение № 2 и взрослая поликлиника № 2. Учреждение рассчитано на 350 взрослых и 150 детей в смену.

Строительство началось в августе 2022 года и завершилось в июне 2026-го.

© regions.ru
© regions.ru

http://bgo-onli...ja-poliklinika/

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Источник: regions.ru

Комментарии 3

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  • Нет аватара termometrix07.07.26 08:09:54

    + Оригинальное архитектурное решение.

    #1318928
    • Владимир Козлов Владимир Козлов07.07.26 19:30:10

      хорошо если не в урон здравому смыслу и цене, тогда я только за. А то нокоторые думают что в Союзе была убогая архитектура, не понимая при этом что за тысячи лет развития зодчества ничего эффективнее прямоугольника человек не придумал и вряд-ли ещё придумает.

      #1318964
      • Нет аватара termometrix08.07.26 10:50:09
        не в урон здравому смыслу и цене


        Красивая и оригинальная архитектура всегда стоит дороже.Дело не только в дизайне, но и в сложных, высококачественных и дорогостоящих материалах, которые используются и создают неповторимый эффект.

        А то нокоторые думают что в Союзе была убогая архитектура


        В советской архитектуре было много прогрессивных решений, многие из которых опережали свое время, но также и немало серости и безвкусицы, особенно в сфере массового жилья и общественного строительства.

        при этом что за тысячи лет развития зодчества ничего эффективнее прямоугольника человек не придумал и вряд-ли ещё придумает.


        И круга.

        #1318999