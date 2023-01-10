Программируемые логические контроллеры по индивидуальному заказу

ПЛК Комега Basic © mzta.ru

Московский завод тепловой автоматики периодически получает запросы от компаний, занимающихся внедрением систем автоматики, на внесение технических изменений и внешний дизайн программируемых логических контроллеров (ПЛК) и модулей расширения. В связи с этим хотим рассказать, какие существуют возможности по модернизации продуктов.

Модули контроллеров могут быть собраны согласно шифру исполнения. Подобрать необходимые технические характеристики, которые отличались бы от стандартных параметров можно по ссылке. Ниже приведена одна из таблиц возможных конфигураций в качестве примера.

Шифр исполнения ПЛК © mzta.ru

Изменения внешнего вида и дизайна, назовем их косметическими, предполагают производство приборов с деталями корпуса любого цвета, а также использование лицевой панели с индивидуальным оформлением, например, с изображением логотипа заказчика. Таким образом, внешний вид модулей сможет соответствовать фирменному стилю компании. Один из таких примеров дизайн устройств, отправляемых в адрес ПАО Ростелеком.

ПЛК Ростелеком © mzta.ru

Для сравнения, эта же линейка в стандартном исполнении, как говорится по умолчанию:

ПЛК МЗТА © mzta.ru

МЗТА разработал собственные пластмассовые корпуса на DIN-рейку для замены корпусов импортного производства, которые ранее использовались в изготовлении приборной продукции. Корпусы имеют профиль схожий с профилем автоматического выключателя — в его состав входит крышка с вентиляционными отверстиями, основание и защелка. (Заметим, что собственный корпус позволил заводу сократить расходы на доработку стандартного изделия стороннего производителя и избавиться от проблем с поставками из-за рубежа и не повышать в связи с этим стоимость комплектующих).

Примеры приборов, их конструкция, технология изготовления и особенности сборки

При проектировании пресс-формы для отливки корпуса было предусмотрено использование различных вставок, каждая из которых позволяет сформировать определенную конфигурацию отверстий в верхней части крышки корпуса. Проектирование подобной вставки под нужды компании заказчика сравнительно недорого.

В настоящее время крышка корпуса выпускается в 3-х исполнениях, отличающиеся наличием или отсутствием отверстий в ее верхней части:

Крышка без отверстий © mzta.ru

С отверстиями для двух интерфейсных разъемов © mzta.ru

С отверстиями под один интерфейсный разъем и элементы пульта управления (содержит дисплей, 4 кнопки, 8 светодиодов) © mzta.ru

В крышке корпуса предусмотрены втулки для крепления дополнительной печатной платы, на которой можно расположить интерфейсные разъемы, органы индикации и управления (дисплей, светодиоды, кнопки, тумблеры и проч.).

Элементы крепления © mzta.ru

В основании корпуса предусмотрены две втулки для крепления печатной платы © mzta.ru

Защелка устанавливается в основании корпуса © mzta.ru

Корпус предназначен для использования только с разъемными клеммниками. На основной печатной плате по краям можно расположить и интерфейсные разъемы высотой до 12 мм © mzta.ru

На печатной плате, в ряду, где располагаются разъемные части клеммников можно добавить светодиоды для контроля состояния устройства. Для светодиодов выполнены вырезы в крышке корпуса.

На основной печатной плате устройства расположены вилки для установки замыкателей с тем, чтобы можно было провести конфигурирование аппаратной части устройства. При этом крышка корпуса легко снимается и сочленяется с основанием с помощью двух боковых защелок.

Крышка корпуса сочленяется с основанием с помощью двух боковых защелок. Ширина каждой защелки сделана разной, дабы невозможно было собрать корпус с перевернутой крышкой © mzta.ru

Для маркировки назначения клемм и светодиодов состояния устройства на крышку корпуса наклеиваются шильдики (с липким слоем). Под них в крышке корпуса предназначены небольшие углубления (0,6 мм) с тем, чтобы наклеенные шильдики шли заподлицо. МЗТА изготавливает шильдики из двухслойного пластика под лазерную гравировку.

В верхней части крышки наклеивается лицевая панель из аналогичного пластика © mzta.ru

МЗТА в своих устройствах применяет интерфейсные субмодули – печатные платы, которые устанавливаются перпендикулярно относительно основной печатной платы © mzta.ru

Корпус выпускается двух типоразмеров – шириной 157 мм и 88 мм © mzta.ru

© mzta.ru

© mzta.ru

© mzta.ru

Как было сказано выше по индивидуальному заказу детали корпуса могут быть окрашены в любой цвет. Более того в верхней части крышки корпуса могут быть выполнены любые отверстия, согласно чертежу заказчика. Двухслойный пластик для лицевой панели и боковых шильдиков также выпускается в различных цветовых вариантах.

Для самостоятельной разработки устройства заказчику корпуса предоставляется подробный чертеж корпуса, чертеж основной печатной платы (монтируется на основание корпуса), дополнительной печатной платы (монтируется на крышку корпуса), печатной платы для интерфейсного субмодуля (устанавливается перпендикулярно на основную печатную плату) и даются советы по компоновке устройства. Индивидуальный заказ корпуса и шильдиков для него позволит выполнить собранный прибор в фирменном стиле компании заказчика.

Важно сделать два замечания:

Изменения дизайна выгодны лишь при большой партии товара — от 2 тысячи штук, на которой расходы на кастомизацию будут приемлемыми. Необходимо учитывать и время. Индивидуальный заказ — процесс не мгновенный, поэтому стоит ориентироваться на поставку в течение квартала. (Правда если речь идет о шильдиках, то они изготавливаются в течение недели).

В качестве резюме. Московский завод тепловой автоматики — один из немногих российских производителей свободно программируемых контроллеров, имеющий собственные производственные мощности. Поэтому потребители могут обращаться на завод для заказа OEM-оборудования. Помимо аппаратной части МЗТА разрабатывает и ПО для управления и диспетчеризации техпроцессов, в итоге у завода появляется возможность заместить ряд продуктов иностранных вендоров, ушедших с российского рынка.

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