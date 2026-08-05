Компания 2TEST разработала программируемые логические контроллеры промышленного исполнения серии РТ330 и провела их испытания на пыле-влагозащиту, электромагнитную совместимость и устойчивость к внешним воздействующими факторам.

Испытания проводились в сертифицированной лаборатории по трем параметрам: 1) Защита от пылевой смеси с размером частиц 75 мкм; 2) Защита от проникновения водяных струй под давлением со всех сторон; 3) Защита от проникновения в корпус изделия щупа диаметром 1 мм.

Проведенные тесты показали, что пыль внутрь корпуса не проникла совсем. Дождевание показало, что внутри оболочки накопление воды на электроизоляционных частях и вблизи кабельных вводов не выявлено, и попадание воды на части, находящиеся под напряжением, не обнаружено. Тонкий щуп также не смог проникнуть внутрь корпуса и нарушить работу контроллера. После испытаний был выполнен ряд проверок, подтверждающих работоспособность систем, ее модулей и подключенных блоков.

По результатам лабораторных тестов, в том числе в реальных условиях на объектах заказчиков, получены заключения и протоколы, подтверждающие соответствие изделий классу защиты IP54 согласно международной классификации и ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) и ГОСТ 26883-86 — по российской классификации. Также изделия удовлетворяют требованиям по электромагнитной совместимости и радиоэлектронной защите с критерием качества «А» согласно ГОСТ 33436.4-1-2015.

Фото проведения испытаний:

Необходимо отметить, что разработанные и производимые в настоящее время контроллеры, предназначены для промышленной автоматики, отвечают не только требованиям пылевлагозащиты, но и устойчивы к физическим воздействиям и вибрациям. Данные контроллеры могут работать в широком диапазоне температур от от -40 до +80 °С и при сильных электромагнитных помехах, что позволяет применять их в экстремальных условиях эксплуатации.

Ключевые экономические и технические характеристики ПЛК серии РТ300:

— Защищенность изделия. ПЛК соответствует критериям защиты по электромагнитной совместимости (ЭМС) и внешним воздействующим факторам (ВВФ): согласно ГОСТ 33436.4-1-2015 по критерию качества «А», класс защиты IP54 согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) и ГОСТ 26883-86.

— Конкурентная цена. Стоимость зарубежного промышленного ПЛК, например компании Schneider Electric начинается от 400 тыс. рублей и выше в зависимости от комплектации. Цена контроллера РТ330 существенно ниже, даже в базовой комплектации, соответствующей расширенной версии иностранного ПЛК.

— Высокая степень интеграции интерфейсов. ПЛК РТ330 имеют широкий перечень встроенных и опциональных проводных и беспроводных интерфейсов: LTE, WiFi, BLT, ISM 868МГц, GNSS, V2X, GB Ethernet, GB SFP, USB, RS485, I2C.

— Поддержка отечественной операционной системы. Серия ПЛК ТР330 совместима и поддерживает ОС Альт Линукс (ALT Linux) российского разработчика операционных систем «Альт» компании ООО «Базальт СПО».

Спецификация промышленных программируемых логических контроллеров дана на странице РТ330 . Модель РТ330100 предназначена для стационарного использования, а модель РТ330200 — для монтажа на транспортных средствах.