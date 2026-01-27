Российские компании «2TEST» и «АТБ Электроника» реализовали совместный проект по выпуску отечественных промышленных контроллеров. Первая партия программируемых логических контроллеров (ПЛК) с российскими вычислительными модулями уже готова к отгрузке. Устройства предназначены для следующих систем автоматизации: стрелочные переводы рельсового транспорта, температурный контроль электрооборудования, интеллектуальные опоры умного города, а также для инженерных систем и объектов критической информационной инфраструктуры.

В совместном проекте компания «АТБ Электроника» выступила разработчиком и производителем процессорных модулей, являющихся составной частью ПЛК производителя «2TEST». Конечное изделие входит в состав программно-аппаратных комплексов (ПАК), предназначенных для тяжелых условий эксплуатации.

Вычислительные модули

Производитель «АТБ Электроника» выпускает несколько линеек процессорных модулей. В частности, в контроллерах 2TEST линейки «ПрофиСеть» используется модуль процессорный АТБ-RK3568J-SMC (SoM модуль) с процессором RK3568J на архитектуре ARM (Cortex-A55). Данный модуль стандарта SMARC 2.1 является готовым решением и предназначен для встраиваемых систем.

Архитектура контроллеров 2TEST, построенная на стандарте SMARC 2.1, позволяет масштабировать производительность в зависимости от назначения ПАК. Для этого не требуются схемотехнические изменения — достаточно заменить вычислительный модуль на более мощный, предлагаемый компанией «АТБ Электроника». Такой подход обеспечивает максимальную гибкость и пространство для модернизации.

Модуль процессорный АТБ-RK3568J-SMC с процессором RK3568J

Модуль процессорный АТБ-RK3568J-SMC разработан и произведен в России, создан на доступной несанкционной компонентной базе и позволяет стабильно и регулярно выпускать промышленные партии изделий. Продукт включен в реестр Минпромторга РФ (719 ПП), доступен для тестирования и выпускается серийно.

Промышленные ПАК и ПЛК

Быстродействие и гибкость вычислительных модулей «АТБ Электроника» нашли применение в промышленных ПЛК сразу нескольких линеек компании 2TEST, входящих в ПАК «ПрофиКонтроль», «ПрофиСеть», «ПрофиТранспорт», «ПрофиВижн» и «КОИЖТ».

Промышленный ПЛК «ПрофиСеть»

Контроллер и блоки расширения

Одно из наиболее актуальных отраслевых решений в настоящее время является применение промышленных контроллеров в системах железнодорожной автоматизации и телемеханики. Для этой отрасли компания 2TEST разработала и наладила предсерийный выпуск новой линейки устройств — программируемых контроллеров серии РТ330: модель РТ330100 предназначена для стационарной установки, а модель РТ330200 — для подвижного состава. Ключевой особенностью данных контроллеров является соответствие требованиям ГОСТ для устройств и аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики. Испытания изделий в аккредитованном испытательном центре подтвердили соответствие изделий требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС) с критерием качества «А».

Данные контроллеры могут устанавливаться как внутри шкафов автоматики, так и на открытом воздухе и эксплуатироваться в условиях внешних климатических и техногенных воздействий. Изначально контроллеры были рассчитаны для рельсового транспорта — трамваи, метрополитен, железная дорога, но они находят применение и в других отраслях промышленности, где автоматизация происходит в жестких условиях эксплуатации — электроэнергетика, колесный транспорт, нефтегазовая, химическая и другие отрасли.

Сотрудничество компаний «2TEST» и «АТБ Электроника» длится уже более двух лет. За это время инженеры обоих подразделений исследований и разработки провели необходимые тесты на совместимость процессорных модулей и контроллеров как друг с другом, так и с внешними устройствами. В настоящее время уже намечен план развития на год вперед, включая разработку новых продуктов промышленных систем автоматизации. Создание и выпуск данных устройств силами российских разработчиков и включение разработок в реестр отечественных продуктов дает основания полагать на успешное развитие проектов «2TEST» и «АТБ Электроника».