В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево открылась новая школа
Средняя общеобразовательная школа № 56 сдана раньше срока. Учебное заведение построено в развивающемся районе Тюмени — Ново-Патрушево. Торжественное открытие прошло 10 января. Всего сели за парты более 1 тыс. 800 детей. Педагогический коллектив включает 74 человека.Общая площадь здания 20 тыс. 231 кв. метр.
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