В Иркутской области начались занятия в новой школе

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Образовательный процесс для школьников в деревне Евдокимова Тулунского района с третей четверти осуществляется в новом здании, которое возвели взамен пострадавшей во время наводнения в 2019 году. Здесь обучаются 49 детей с 1 по 11 класс. На строительные работы и оснащение школы было направлено более 460 млн рублей. Все работы были завершены в конце ноября 2024 года.

В новом образовательном пространстве есть все, что необходимо для успешной учебной деятельности: 14 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, оборудован центр образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, комната детских инициатив и другие локации для творческого развития детей. Пищеблок и обеденный зал на 40 мест оснащены современным технологическим оборудованием. Кроме того, в здании имеется помещение для размещения дошкольной группы, в которой на сегодня организовано обучение 18 детей дошкольного возраста.

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