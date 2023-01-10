На новых территориях восстановлено 250 школ

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Строители восстановили 250 школ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«При координации Минстроя России комплексная работа по созданию современной образовательной среды развернута в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации. Силами строителей со всей страны ведутся работы по восстановлению и открытию новых образовательных объектов. На текущий момент в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено 250 школ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Перевальске строители из Оренбургской области завершили ремонт в крупнейшей школе искусств раньше срока.

«Специалисты утеплили и оштукатурили стены, произвели покрасочные работы фасада здания. В школе искусств обучаются почти 600 детей», — сообщили в Министерстве.

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